रेगिस्तान में बदलता मौसम चक्र… किसानों की चिंता और जोखिम दोनों बढ़े

कभी बारिश का इंतजार करने वाला रेगिस्तानी इलाका अब मौसम के दूसरे छोर की चुनौती झेल रहा है। पश्चिमी राजस्थान के पोकरण क्षेत्र में बारिश का पैटर्न तेजी से बदल रहा है। बरसात का बढ़ता आंकड़ा जहां भूजल, पशुपालन और कृषि के लिए राहत बनकर आया, वहीं अब यही बदलाव किसानों के लिए नई चिंता भी तैयार कर रहा है। मानसून की तय सीमाएं कमजोर पड़ रही हैं और मौसम अब कैलेंडर की बजाय अपने नए व्यवहार से काम करता दिख रहा है। बीते सात वर्षों के आंकड़े बताते हैं कि क्षेत्र में बारिश का स्वरूप केवल बढ़ा नहीं है, बल्कि उसका वितरण भी बदल गया है।