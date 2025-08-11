तालाब में नहा रहे थे बच्चे, एक का पैर फिसला …मौत

पोकरण कस्बे के बांदोलाई तालाब में सोमवार को डूबने से एक बच्चे की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार कस्बे के शिवपुरा कच्ची बस्ती निवासी रविन्द्रसिंह (12) पुत्र रणजीतसिंह उर्फ राणसिंह रावणा राजपूत सहित कुछ बच्चे घर से खेलने गए थे। दोपहर करीब 2 बजे वे तालाब में नहाने के लिए चले गए। इस दौरान रविन्द्रसिंह का पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में चला गया। जिससे डूबने से उसकी मौत हो गई। सूचना पर आस पड़ौस से लोग व परिवारजन मौके पर एकत्रित हुए और करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद बच्चे को बाहर निकाला। उसे राजकीय अस्पताल लाया गया। यहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द किया। इस संबंध में मृतक के चाचा जेठूसिंह ने रिपोर्ट पेश की है। जिस पर पुलिस ने मर्ग दर्ज कर जांच शुरू की।