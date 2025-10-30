मालवाहक वाहन को स्कूल वैन बनाकर कर रहे बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़

स्वर्णनगरी में स्कूली परिवहन की लापरवाही एक बार फिर उजागर हुई है। हाल ही में निजी बस में आग से हुई दर्दनाक घटना के बाद भी सुरक्षा इंतजामों में सुधार नहीं हुआ। गुरुवार को परिवहन विभाग की टीम ने बाड़मेर मार्ग स्थित एक निजी स्कूल से जुड़े कैंपर वाहन को पकड़ा, जिसमें करीब 25 स्कूली बच्चे ठूंसे हुए मिले। यह वाहन मालवाहक श्रेणी का था, जिसे अवैध रूप से बच्चों के परिवहन में इस्तेमाल किया जा रहा था। टीम के पहुंचते ही चालक वाहन वहीं छोडकऱ मौके से फरार हो गया। जांच में सामने आया कि यह वाहन लंबे समय से स्कूल आने-जाने के लिए उपयोग में लिया जा रहा था, जबकि इसके कागजात और फिटनेस पूरी तरह अवैध थे।