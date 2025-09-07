Patrika LogoSwitch to English

जैसलमेर

जनसमस्या समाधान विशेष अभियान: शहर चलो अभियान 15 से, वार्डवार शिविर तय

स्थानीय निकाय विभाग जोधपुर के निर्देशानुसार 15 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक शहर चलो अभियान-2025 चलाया जाएगा।

जैसलमेर

Deepak Vyas

Sep 07, 2025

स्थानीय निकाय विभाग जोधपुर के निर्देशानुसार 15 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक शहर चलो अभियान-2025 चलाया जाएगा। इस दौरान नगरपरिषद वार्डवार शिविर आयोजित कर शहरी नागरिकों की समस्याओं का समाधान करेगी। अभियान के तहत शिविरों में सफाई व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट रिपेयर व नई लाइट लगाना, टूटे फेरोकवर व क्रॉस सुधारना, ब्लैक स्पॉट दुरुस्त करना, पेचवर्क, सार्वजनिक पार्क व शौचालयों की सफाई और मरम्मत जैसे कार्य होंगे। इसके साथ ही सीवरेज कनेक्शन व रिपेयर, पेंडिंग पत्रावलियों का निस्तारण, विभिन्न प्रकार के पट्टे, भू-उपयोग परिवर्तन, नामान्तरण, भवन निर्माण स्वीकृति, ट्रेड लाइसेंस, फायर एनओसी, स्ट्रीट वेन्डर पंजीकरण, लीज मुक्ति प्रमाणपत्र, जन्म-मृत्यु-विवाह पंजीकरण, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और एसबीएम 2.0 के आवेदन जैसी सेवाएं भी एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाएंगी।शिविरों की सफलता के लिए नगर परिषद ने वार्डवार पूर्व तैयारी कैम्पों की सूची जारी कर दी है। 8 सितम्बर को वार्ड संख्या 20, 21, 22, 43, 44 और 45 के लिए बाड़मेर रोड स्थित सभा भवन बबर मगर, 9 सितम्बर को वार्ड संख्या 40, 41, 42, 6, 32, 33 और 34 के लिए सामुदायिक भवन आर.पी. कॉलोनी में कैम्प आयोजित होंगे। इसी तरह 10 सितम्बर को सैन समाज भवन, 11 सितम्बर को वार्ड 24 के सभा भवन और 12 सितम्बर को भाटिया भवन में वार्डवार कैम्प होंगे। अभियान की निगरानी के लिए अधिशाषी अभियंता श्रीकांत जांगिड़ को नोडल अधिकारी तथा सहायक अभियंता हंसराज को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। सभी कैम्प प्रभारियों को प्रतिदिन की प्रगति रिपोर्ट नोडल अधिकारी को भेजनी होगी।

Published on:

07 Sept 2025 09:08 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / जनसमस्या समाधान विशेष अभियान: शहर चलो अभियान 15 से, वार्डवार शिविर तय

