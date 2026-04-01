सिटी टॉकिंग पॉइंट : जैसलमेर के सेल्फी पॉइंट्स बने पर्यटन आकर्षण का नया केंद्र

स्वर्णनगरी में पर्यटन का स्वरूप लगातार बदलता जा रहा है। स्वर्णनगरी की ऐतिहासिक धरोहरों के साथ अब आधुनिक सेल्फी पॉइंट्स भी प्रमुख आकर्षण के रूप में उभर रहे हैं। किले, हवेलियों और धोरों के बीच विकसित किए जा रहे ये स्थान पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं। रंगीन सजावट, पारंपरिक स्थापत्य शैली और आकर्षक प्रकाश व्यवस्था के कारण ये स्थल सोशल मीडिया पर भी तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। पर्यटक यहां रुककर तस्वीरें ले रहे हैं और अपने अनुभव को यादगार बना रहे हैं।
सेल्फी पॉइंट्स का प्रभाव केवल पर्यटन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी दिखाई दे रहा है। आसपास के दुकानदारों, हस्तशिल्प विक्रेताओं, चाय-नाश्ते की दुकानों और गाइड सेवाओं को नए अवसर मिल रहे हैं। पर्यटकों की बढ़ती आवाजाही से बाजारों में रौनक बढ़ी है और स्थानीय लोगों की आय में सुधार हुआ है। पर्यटन विशेषज्ञों का मानना है कि आज के डिजिटल युग में सेल्फी पॉइंट्स किसी भी पर्यटन स्थल की पहचान बन चुके हैं। जैसलमेर में यह पहल युवाओं और विदेशी पर्यटकों दोनों को आकर्षित कर रही है। ऐतिहासिक धरोहरों और आधुनिक सुविधाओं का यह संगम शहर की पर्यटन छवि को नई ऊंचाई दे रहा है। स्थानीय स्तर पर इन स्थलों के सुव्यवस्थित विकास की आवश्यकता पर जोर दिया जा रहा है। स्वच्छता, सुरक्षा और सुविधाओं में सुधार होने पर पर्यटकों की संख्या में और वृद्धि संभव है। वर्तमान में कई नए सेल्फी पॉइंट विकसित किए जा रहे हैं, जो भविष्य में पर्यटन विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
जैसलमेर के सेल्फी पॉइंट्स बेहद आकर्षक हैं। हर जगह अलग पृष्ठभूमि मिलती है, जिससे तस्वीरें और भी खास बन जाती हैं। सोशल मीडिया के लिए यह स्थान बिल्कुल उपयुक्त है और यात्रा का अनुभव बहुत यादगार रहा।
-राहुल शर्मा, पर्यटक, दिल्ली
जैसलमेर में इतिहास और आधुनिकता का अनोखा मेल देखने को मिला। सेल्फी पॉइंट्स की सजावट और रोशनी बहुत आकर्षक है। यहां की संस्कृति को करीब से महसूस करना एक शानदार अनुभव रहा।
-एमिली ब्राउन, सैलानी, यूके
परिवार के साथ यहां आकर बहुत अच्छा लगा। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी ने खूब आनंद लिया। सेल्फी पॉइंट्स पर फोटो लेना यात्रा को और यादगार बना देता है।
फोटोग्राफी का बेहतरीन स्थल
-अजयसिंह, सैलानी जयपुर
जैसलमेर की हर लोकेशन फोटोग्राफी के लिए बेहतरीन है। सेल्फी पॉइंट्स ने नए अवसर दिए हैं। हर दृश्य में एक अलग कहानी दिखाई देती है और पर्यटक इसे बहुत पसंद कर रहे हैं।
-मोहम्मद आरिफ, पर्यटक, जोधपुर
बड़ी खबरेंView All
जैसलमेर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग