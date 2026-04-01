11 अप्रैल 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

सिटी टॉकिंग पॉइंट : जैसलमेर के सेल्फी पॉइंट्स बने पर्यटन आकर्षण का नया केंद्र

स्वर्णनगरी में पर्यटन का स्वरूप लगातार बदलता जा रहा है। स्वर्णनगरी की ऐतिहासिक धरोहरों के साथ अब आधुनिक सेल्फी पॉइंट्स भी प्रमुख आकर्षण के रूप में उभर रहे हैं। किले, हवेलियों और धोरों के बीच विकसित किए जा रहे ये स्थान पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं।

2 min read
Google source verification

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Apr 11, 2026

स्वर्णनगरी में पर्यटन का स्वरूप लगातार बदलता जा रहा है। स्वर्णनगरी की ऐतिहासिक धरोहरों के साथ अब आधुनिक सेल्फी पॉइंट्स भी प्रमुख आकर्षण के रूप में उभर रहे हैं। किले, हवेलियों और धोरों के बीच विकसित किए जा रहे ये स्थान पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं। रंगीन सजावट, पारंपरिक स्थापत्य शैली और आकर्षक प्रकाश व्यवस्था के कारण ये स्थल सोशल मीडिया पर भी तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। पर्यटक यहां रुककर तस्वीरें ले रहे हैं और अपने अनुभव को यादगार बना रहे हैं।

सेल्फी पॉइंट्स का प्रभाव केवल पर्यटन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी दिखाई दे रहा है। आसपास के दुकानदारों, हस्तशिल्प विक्रेताओं, चाय-नाश्ते की दुकानों और गाइड सेवाओं को नए अवसर मिल रहे हैं। पर्यटकों की बढ़ती आवाजाही से बाजारों में रौनक बढ़ी है और स्थानीय लोगों की आय में सुधार हुआ है। पर्यटन विशेषज्ञों का मानना है कि आज के डिजिटल युग में सेल्फी पॉइंट्स किसी भी पर्यटन स्थल की पहचान बन चुके हैं। जैसलमेर में यह पहल युवाओं और विदेशी पर्यटकों दोनों को आकर्षित कर रही है। ऐतिहासिक धरोहरों और आधुनिक सुविधाओं का यह संगम शहर की पर्यटन छवि को नई ऊंचाई दे रहा है। स्थानीय स्तर पर इन स्थलों के सुव्यवस्थित विकास की आवश्यकता पर जोर दिया जा रहा है। स्वच्छता, सुरक्षा और सुविधाओं में सुधार होने पर पर्यटकों की संख्या में और वृद्धि संभव है। वर्तमान में कई नए सेल्फी पॉइंट विकसित किए जा रहे हैं, जो भविष्य में पर्यटन विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

सेल्फी पॉइंट्स का यादगार अनुभव

जैसलमेर के सेल्फी पॉइंट्स बेहद आकर्षक हैं। हर जगह अलग पृष्ठभूमि मिलती है, जिससे तस्वीरें और भी खास बन जाती हैं। सोशल मीडिया के लिए यह स्थान बिल्कुल उपयुक्त है और यात्रा का अनुभव बहुत यादगार रहा।

-राहुल शर्मा, पर्यटक, दिल्ली

संस्कृति और आधुनिकता का संगम

जैसलमेर में इतिहास और आधुनिकता का अनोखा मेल देखने को मिला। सेल्फी पॉइंट्स की सजावट और रोशनी बहुत आकर्षक है। यहां की संस्कृति को करीब से महसूस करना एक शानदार अनुभव रहा।

-एमिली ब्राउन, सैलानी, यूके

पारिवारिक यात्रा का आनंद

परिवार के साथ यहां आकर बहुत अच्छा लगा। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी ने खूब आनंद लिया। सेल्फी पॉइंट्स पर फोटो लेना यात्रा को और यादगार बना देता है।

फोटोग्राफी का बेहतरीन स्थल

-अजयसिंह, सैलानी जयपुर

फोटोग्राफी के लिए बेहतर लोकेशम

जैसलमेर की हर लोकेशन फोटोग्राफी के लिए बेहतरीन है। सेल्फी पॉइंट्स ने नए अवसर दिए हैं। हर दृश्य में एक अलग कहानी दिखाई देती है और पर्यटक इसे बहुत पसंद कर रहे हैं।

-मोहम्मद आरिफ, पर्यटक, जोधपुर

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

11 Apr 2026 08:56 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / सिटी टॉकिंग पॉइंट : जैसलमेर के सेल्फी पॉइंट्स बने पर्यटन आकर्षण का नया केंद्र

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

4 महीनों में बदलेगा शहर का भू-नक्शा…38 हजार संपत्तियों का तैयार होगा डिजिटल रिकॉर्ड

जैसलमेर

ब्रीडिंग सेंटर्स में प्राकृतिक रूप से गोडावण के तीन चूजों की गूंजी चहचहाट

जैसलमेर

जैसलमेर-अहमदाबाद बस का टायर निकला, बड़ा हादसा टला

जैसलमेर

तपती गर्मी से पहले व्यवस्था सुधारने की चुनौती…जैसलमेर में करोड़ों झोंकने के बावजूद भरोसा टैंकरों पर

जैसलमेर

जैसलमेर जिला अस्पताल में एनसीडी क्लिनिक का विधिवत शुभारंभ

जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.