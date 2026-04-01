सिटी टॉकिंग पॉइंट : जैसलमेर के सेल्फी पॉइंट्स बने पर्यटन आकर्षण का नया केंद्र

सेल्फी पॉइंट्स का प्रभाव केवल पर्यटन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी दिखाई दे रहा है। आसपास के दुकानदारों, हस्तशिल्प विक्रेताओं, चाय-नाश्ते की दुकानों और गाइड सेवाओं को नए अवसर मिल रहे हैं। पर्यटकों की बढ़ती आवाजाही से बाजारों में रौनक बढ़ी है और स्थानीय लोगों की आय में सुधार हुआ है। पर्यटन विशेषज्ञों का मानना है कि आज के डिजिटल युग में सेल्फी पॉइंट्स किसी भी पर्यटन स्थल की पहचान बन चुके हैं। जैसलमेर में यह पहल युवाओं और विदेशी पर्यटकों दोनों को आकर्षित कर रही है। ऐतिहासिक धरोहरों और आधुनिक सुविधाओं का यह संगम शहर की पर्यटन छवि को नई ऊंचाई दे रहा है। स्थानीय स्तर पर इन स्थलों के सुव्यवस्थित विकास की आवश्यकता पर जोर दिया जा रहा है। स्वच्छता, सुरक्षा और सुविधाओं में सुधार होने पर पर्यटकों की संख्या में और वृद्धि संभव है। वर्तमान में कई नए सेल्फी पॉइंट विकसित किए जा रहे हैं, जो भविष्य में पर्यटन विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।