गड़ीसर सरोवर पर ‘ हर घर तिरंगा ‘ अभियान के तहत स्वच्छता श्रमदान

स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ पर 'हर घर तिरंगा' अभियान के अंतर्गत मंगलवार को ऐतिहासिक गड़ीसर सरोवर परिसर में स्वच्छता श्रमदान कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें जिला प्रशासन, नगर परिषद, विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी, सामाजिक संगठनों के सदस्य और आमजन ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। अभियान का उद्देश्य ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण, स्वच्छता के प्रति जागरूकता और देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देना रहा। इस मौके पर जिला कलक्टर प्रताप सिंह, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद रश्मि रानी, नगर परिषद आयुक्त लजपाल सिंह सोढा, सहायक निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क प्रवीण प्रकाश चौहान सहित कई जिला स्तरीय अधिकारी, कर्मचारी और स्कूली बच्चों ने श्रमदान कर सरोवर परिसर की सफाई की।जिला कलक्टर ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम न केवल स्वच्छता की सोच को मजबूत करते हैं, बल्कि लोगों में शहर, धरोहरों और देश के प्रति जिम्मेदारी निभाने की प्रेरणा भी देते हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में सक्रिय भागीदारी कर राष्ट्रीय पर्व को गौरवपूर्ण ढंग से मनाने की अपील की। कार्यक्रम के अंत में प्रतिभागियों ने स्वच्छता बनाए रखने और हर घर तिरंगा फहराने का संकल्प लिया।