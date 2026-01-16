कड़ाके की सर्दी से राहत, दिन में छाए बादल

filter: 0; fileterIntensity: 0.0; filterMask: 0; captureOrientation: 0; brp_mask:0; brp_del_th:null; brp_del_sen:null; delta:null; module: photo;hw-remosaic: false;touch: (-1.0, -1.0);sceneMode: 8;cct_value: 0;AI_Scene: (-1, -1);aec_lux: 0.0;aec_lux_index: 0;HdrStatus: auto;albedo: ;confidence: ;motionLevel: 0;weatherinfo: null;temperature: 25;
जैसलमेर में कंपकंपी छुड़ाने वाली सर्दी के दिन फिलहाल चले गए हैं। लगातार दूसरे दिन शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में मौसम में बदलाव का दौर जारी रहा।
दिन में आकाश में बादल छाए रहने से गत गुरुवार के मुकाबले धूप की तल्खी ने नहीं सताया। मौसम विभाग के अनुसार दिन का अधिकतम तापमान 27.6 और न्यूनतम 10.1 डिग्री सै. रिकॉर्ड किया गया। यह एक दिन पहले क्रमश: 29.3 व 8.3 डिग्री रहा था। शुक्रवार को दिन की शुरुआत से ही आसमान में बादलों की आवाजाही रहने से धूप की किरणें प्रखर नहीं हो पाई। दोपहर में भी कमोबेश ऐसे ही हालात रहें। धूप के नहीं खिलने से लोगों को गर्मी के मौसम जैसा अहसास नहीं हुआ। शाम के समय सर्दी जरूर महसूस हुई लेकिन उसमें असहनीय होने वाला अनुभव नहीं था। आने वाले दिनों में भी मौसम कुछ इसी अंदाज का रहने का पूर्वानुमान है। अधिकतम के साथ न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी से रात की सर्दी में भी कमी आई है।
