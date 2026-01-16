चिंगारी भड़की तो फूल जाते हैं हाथ-पांव… पोकरण नगरपालिका से पहुंचती दमकल

नगरपालिका की ओर से कस्बे में आग की घटना पर नियंत्रण के लिए दो वाहन खरीदे गए है। यहां नागरिक सुरक्षा विभाग की यूनिट नहीं होने की स्थिति में पोकरण व भणियाणा उपखंड क्षेत्र में कहीं पर भी आग लग जाने पर इस वाहन को बाहर भेजा जाता है, लेकिन वाहन में ईंधन की व्यवस्था प्रशासन की ओर से नहीं किए जाने के कारण गाड़ी में डीजल भी नगरपालिका को भरवाना पड़ता है। जिससे नगरपालिका पर व्यय भार बढ़ता जा रहा है। जिसके पुनर्भरण की कोई व्यवस्था नहीं है। जिसके चलते नगरपालिका को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। हालांकि नियमों के अनुसार जिस ग्राम पंचायत में आग बुझाने के लिए दमकल वाहन जाता है, संबंधित ग्राम पंचायत की ओर से ईंधन की व्यवस्था करनी होती है, लेकिन किसी भी ग्राम पंचायत की ओर से ऐसी व्यवस्था नहीं की जा रही है।