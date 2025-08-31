Patrika LogoSwitch to English

जैसलमेर

पोकरण में मेहरबान मेघ : 24 घंटे में 71 एमएम बारिश

पोकरण क्षेत्र में गत दो दिनों से बारिश का दौर चल रहा है। शनिवार की रात से रविवार को दोपहर तक रुक-रुककर बारिश का दौर चला।

जैसलमेर

Deepak Vyas

Aug 31, 2025

पोकरण क्षेत्र में गत दो दिनों से बारिश का दौर चल रहा है। शनिवार की रात से रविवार को दोपहर तक रुक-रुककर बारिश का दौर चला। कस्बे के तहसील कार्यालय में लगे रेनगेज के अनुसार शनिवार की रात 58 एमएम एवं रविवार को दोपहर तक 13 कुल 71 एमएम बारिश रिकॉर्ड की गई। शनिवार की रात करीब 8.30 बजे बारिश का दौर शुरू हुआ। करीब आधे घंटे तक तेज झमाझम बारिश हुई। इसके बाद देर रात तक रुक-रुककर कभी हल्की तो कभी तेज बारिश का दौर चलता रहा। रविवार को सुबह 7 बजे फिर बूंदाबांदी का दौर शुरू हुआ। इसके बाद तेज बारिश हुई। दोपहर 1.30 बजे तक रुक-रुककर कभी रिमझिम फुहारों तो कभी तेज बारिश का दौर चलता रहा। बारिश से मौसम ठंडा व खुशगवार हो गया।जातरुओं को हुई परेशानीकस्बे में शनिवार रात व रविवार को दोपहर तक हुई बारिश के दौरान रामदेवरा जा रहे जातरुओं को परेशानी का सामना करना पड़ा। शनिवार रात कस्बे में पड़ाव डालकर बैठे जोधपुर से आए संघ के पदयात्रियों को बारिश के दौरान सुरक्षित स्थानों की शरण लेनी पड़ी। साथ ही भोजन व्यवस्था व जागरण में भी समस्याएं हुई। इसी प्रकार रविवार को बारिश के दौरान संघों की झंडा रैली करीब दो घंटे देरी से शुरू हुई। इस दौरान भी बारिश होने से जातरुओं को परेशानी हुई।

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / पोकरण में मेहरबान मेघ : 24 घंटे में 71 एमएम बारिश

