आकाश में बादलों का डेरा, अब राहत में भी गर्मी से राहत नहीं

स्वर्णनगरी में एक बार फिर गर्मी और उमस ने जोर पकड़ लिया है। दिन भर आसमान में बादल छाए रहे लेकिन इसके बावजूद लोग पसीने से तरबतर होते रहे। मौसम विभाग के अनुसार शहर का अधिकतम तापमान 36.4 और न्यूनतम 26.8 डिग्री सै. रहा। दिन के साथ रात में भी अब पारे में बढ़ोतरी का दौर है। उमस का असर दिन के साथ रात में भी बना हुआ है। शुक्रवार अलसुबह से वातावरण पूरी तरह से उमस के कारण बोझिल बना हुआ था। दिन चढऩे के साथ इसमें कोई तब्दीली नहीं आई। हवा प्रवाहित नहीं होने से गर्मी का प्रभाव बढ़ गया। ऐसे ही धूप के तेवर भी तीक्ष्ण थे। इन दिनों जैसलमेर में पर्यटकों की भारी आवक हो रही है। देश के अलग-अलग हिस्सों से आए पर्यटक मौसम के बदले हुए तेवर से आहत नजर आते हैं। वे छाते लिए हुए भ्रमण करते दिखते हैं। इसके अलावा धूप से बचाव के अन्य तौर-तरीके अपनाए जा रहे हैं। मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार आगामी दो-तीन दिनों तक गर्मी और उमस से राहत के आसार नहीं हैं।