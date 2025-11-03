आकाश में बादलों की रही आवाजाही, धूप ने भी सताया

मौसम विभाग के अनुसार दिन का अधिकतम तापमान 35.2 और न्यूनतम 20.4 डिग्री सै. रिकॉर्ड किया गया, जो एक दिन पहले रविवार को यह क्रमश: 36.1 व 19.7 डिग्री दर्ज किया गया था। सुबह के समय धूप खिलने से पहले वातावरण में गुलाबी सर्दी का असर अनुभव किया जाता है। वहीं रात गहराने के साथ भी मौसम हल्का ठंडा हो जाता है। मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार इस सप्ताह के आखिरी दिनों में दिन और रात के पारे में 2 से 4 डिग्री की गिरावट आने की संभावना है।