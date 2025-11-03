आकाश में बादलों की रही आवाजाही, धूप ने भी सताया

स्वर्णनगरी सहित सीमावर्ती जिले में मौसम की चाल सुबह और रात में काफी बदलाव भरी है। दोपहर में धूप की तपिश महसूस की जा सकती है तो अलसुबह और शाम से रात के समय सुहानी शीतलता सुकून पहुंचाने वाली है। सोमवार को दिन में बादलों की आवाजाही का दौर भी देखने को मिला।
मौसम विभाग के अनुसार दिन का अधिकतम तापमान 35.2 और न्यूनतम 20.4 डिग्री सै. रिकॉर्ड किया गया, जो एक दिन पहले रविवार को यह क्रमश: 36.1 व 19.7 डिग्री दर्ज किया गया था। सुबह के समय धूप खिलने से पहले वातावरण में गुलाबी सर्दी का असर अनुभव किया जाता है। वहीं रात गहराने के साथ भी मौसम हल्का ठंडा हो जाता है। मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार इस सप्ताह के आखिरी दिनों में दिन और रात के पारे में 2 से 4 डिग्री की गिरावट आने की संभावना है।
रामदेवरा क्षेत्र में इन दिनों भीषण गर्मी और उमस से लोगों को रु-ब-रु होना पड़ रहा है। दिन का तापमान 35 डिग्री के आस पास रहता है, वहीं रात और सुबह का न्यूनतम तापमान 19 से 20 डिग्री के बीच रहता हैं।नवंबर माह के बावजूद क्षेत्र में सर्दी का कोई खास असर देखने को नहीं मिल रहा है।
