Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जैसलमेर

Colonel Sonaram Funeral: कर्नल सोनाराम को दी गई अंतिम विदाई, सैन्य सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार

Colonel Sonaram Passed Away: जैसलमेर जिले के मोहनगढ़ कस्बे में शुक्रवार को पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता कर्नल सोनाराम चौधरी का अंतिम संस्कार सैन्य और राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा।

जैसलमेर

Nirmal Pareek

Aug 22, 2025

Colonel Sonaram Funeral
कर्नल सोनाराम चौधरी की पार्थिव देह के अंतिम दर्शन, फोटो- पत्रिका नेटवर्क

Colonel Sonaram Passed Away: जैसलमेर जिले के मोहनगढ़ कस्बे में शुक्रवार को पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता कर्नल सोनाराम चौधरी का अंतिम संस्कार सैन्य और राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। उनके पैतृक गांव मोहनगढ़ में गुरुवार रात उनकी पार्थिव देह पहुंची, जहां अंतिम दर्शन के लिए भारी जन सैलाब उमड़ा।

शव यात्रा में शामिल होने और श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल, पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, पूर्व मंत्री शाले मोहम्मद, विधायक प्रियंका चौधरी, पूर्व विधायक रूपा राम, सांग सिंह, मंत्री केके विश्नोई, बायतु विधायक हरीश चौधरी, शिव विधायक रविंद्रसिंह भाटी, पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी, विधायक आदूराम मेघवाल सहित कई नेता मोहनगढ़ पहुंचे।

ये भी पढ़ें

पूर्व सांसद कर्नल सोनाराम का निधन, CM भजनलाल, वसुन्धरा राजे और अशोक गहलोत ने इस तरह किया याद
जयपुर
Colonel Sona Ram passes away

पैतृक निवास पर दी गई श्रद्धांजलि

गुरुवार रात को कर्नल सोनाराम चौधरी की पार्थिव देह मोहनगढ़ स्थित उनके पैतृक निवास पर लाई गई। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए एकत्र हुए। सेवादल के कार्यकर्ताओं ने ध्वज ओढ़ाकर और सलामी देकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मोहनगढ़ का बाजार बंद रहा, जो क्षेत्र में गहरे शोक का प्रतीक था। शुक्रवार सुबह 11 बजे उनकी शव यात्रा पैतृक निवास से निकाली गई, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। सैन्य और राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार संपन्न हुआ।

दिल्ली में हुआ था निधन

बता दें, कर्नल सोनाराम चौधरी का निधन बुधवार रात दिल्ली के अपोलो अस्पताल में हुआ। वह एक बैठक में शामिल होने दिल्ली गए थे। बुधवार रात को सीने में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर स्वस्थ होने की जानकारी साझा की थी और अपने बेटे डॉ. रमन चौधरी से भी बात की थी।

हालांकि, रात करीब 11:15 बजे उनकी स्थिति बिगड़ गई और उनका निधन हो गया। उनके परिवार में पत्नी विमला चौधरी और पुत्र डॉ. रमन चौधरी हैं। बाड़मेर-जैसलमेर के सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल उस समय अस्पताल में मौजूद थे।

यहां देखें वीडियो-


बाड़मेर से मोहनगढ़ तक अंतिम यात्रा

गुरुवार दोपहर 2:30 बजे कर्नल सोनाराम की पार्थिव देह उत्तरलाई एयरबेस पहुंची। वहां से इसे बाड़मेर स्थित उनके निवास पर ले जाया गया, जहां सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल, विधायक हरीश चौधरी, रविंद्रसिंह भाटी, आदूराम मेघवाल, पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी सहित कांग्रेस और भाजपा के कई नेताओं ने पुष्पांजलि अर्पित की। गुरुवार शाम को सड़क मार्ग से उनकी पार्थिव देह को मोहनगढ़ लाया गया, जहां जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

22 Aug 2025 12:03 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / Colonel Sonaram Funeral: कर्नल सोनाराम को दी गई अंतिम विदाई, सैन्य सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.