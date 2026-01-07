हत्या का प्रयास व मारपीट के सात माह पुराने मामले में तीन आरोपी गिरफ्तार

भणियाणा पुलिस ने सात माह पुराने हत्या का प्रयास व मारपीट के तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गत 7 जून 2025 को भणियाणा क्षेत्र के मेघरिखसर निवासी अचलाराम पुत्र चूनाराम मेघवाल ने पर्चा बयान में बताया था कि वह मजदूरी कर मोटरसाइकिल से घर जा रहा था। इस दौरान एक कार पीछे से आई और बाइक को टक्कर मारकर गिरा दिया। कार से पांच लोग नीचे उतरे, जिनके हाथों में लोहे के पाइप, धारदार हथियार थे।
आरोपियों ने जातिसूचक शब्दों से अपमानित करते हुए मारपीट शुरू कर दी। साथ ही उसका मोबाइल छीनकर तोड़ दिया। कार सवारों ने उसके साथ मारपीट की। पुलिस ने मामला दर्ज किया। पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे के निर्देशानुसार पुलिस वृताधिकारी भवानीसिंह राठौड़ को जांच सुपुर्द की गई। जांच अधिकारी वृताधिकारी भवानीसिंह राठौड़ के नेतृत्व में भणियाणा थानाधिकारी देवाराम, वृत कार्यालय के सहायक उपनिरीक्षक कमलसिंह भाटी, हेड कांस्टेबल अशोक, कांस्टेबल आईदान की टीम का गठन किया गया। टीम ने मामले की जांच करते हुए आरोपियों की तलाश में जगह-जगह दबिशें दी।
पुलिस ने शेरगढ़ थानाक्षेत्र के खिरजा फतेहसिंह निवासी भोमाराम पुत्र करणाराम भील, खिरजाखास के मंगलसिंहनगर निवासी महिपालसिंह पुत्र राजेन्द्रसिंह व खिरजाखास निवासी सांगसिंह पुत्र पदमसिंह को बुधवार को गिरफ्तार किया गया। जिन्हें बुधवार को ही न्यायालय में पेश किया गया। जहां उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में रखने के आदेश दिए गए।
