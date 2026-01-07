हत्या का प्रयास व मारपीट के सात माह पुराने मामले में तीन आरोपी गिरफ्तार

आरोपियों ने जातिसूचक शब्दों से अपमानित करते हुए मारपीट शुरू कर दी। साथ ही उसका मोबाइल छीनकर तोड़ दिया। कार सवारों ने उसके साथ मारपीट की। पुलिस ने मामला दर्ज किया। पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे के निर्देशानुसार पुलिस वृताधिकारी भवानीसिंह राठौड़ को जांच सुपुर्द की गई। जांच अधिकारी वृताधिकारी भवानीसिंह राठौड़ के नेतृत्व में भणियाणा थानाधिकारी देवाराम, वृत कार्यालय के सहायक उपनिरीक्षक कमलसिंह भाटी, हेड कांस्टेबल अशोक, कांस्टेबल आईदान की टीम का गठन किया गया। टीम ने मामले की जांच करते हुए आरोपियों की तलाश में जगह-जगह दबिशें दी।