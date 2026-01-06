पढ़ाई छूटते ही किशोर तेजी से बढ़ रहे भटकाव की राह: खेल मैदान सूने पड़े, शाम ढलते नशे के अड्डों पर भीड़ बढ़ी

सबसे बड़ा झटका किशोर वर्ग में दिख रहा है। पढ़ाई छूटते ही अनुशासन टूट रहा है और दिशा खोती जा रही है। स्कूल से बाहर निकलते ही किशोर न तो शिक्षा से जुड़े रह पा रहे हैं और न किसी कौशल से। खाली समय और निराशा का मेल उन्हें तेजी से भटकाव की ओर धकेल रहा है, जहां नशा सबसे आसान रास्ता बनकर सामने आता है।

शहर और कस्बों के खेल मैदान इस बदलाव की खामोश गवाही दे रहे हैं। जो मैदान कभी ऊर्जा और प्रतिस्पर्धा से भरे रहते थे, वहां अब सन्नाटा पसरा है। शाम ढलते ही वही युवा खेल गतिविधियों की जगह नशे के अड्डों पर जुटते नजर आते हैं। यह बदलाव केवल आदत का नहीं, बल्कि सोच के पतन का संकेत है। सोशल मीडिया इस संकट को और तेज कर रहा है। दिखावटी सफलता, झूठी चमक और बिना मेहनत की कामयाबी के दृश्य युवाओं को भ्रमित कर रहे हैं। वास्तविक संघर्ष उन्हें नाकामी लगता है और उसी टकराव से उपजी हताशा नशे की ओर ले जाती है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बेरोजगारी से उपजा तनाव लंबे समय तक दबा रहने पर नशे में बदल जाता है। जब युवा खुद को बेकार महसूस करने लगते हैं, तो वे मानसिक राहत के लिए गलत विकल्प चुनते हैं।