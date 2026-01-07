जैसलमेर: 104 जननी एक्सप्रेस सेवा की एम्बुलेंस सेवा ठप, टेंडर समाप्त होने से बनी स्थिति

बताया जाता है कि 104 एम्बुलेंस सेवा की संचालक कम्पनी का स्टेट टेंडर गत 10 दिसम्बर को समाप्त हो गया था और नया टेंडर नहीं होने से नए साल में जैसलमेर की एम्बुलेंस भी खड़ी कर दी गई। राजस्थान एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन के जैसलमेर जिलाध्यक्ष नारायणसिंह भाटी ने बताया कि जिले में यह महत्वपूर्ण सेवा ठप होने से प्रसूताओं के साथ नवजात व एक साल तक के बच्चों के लिए टीकाकरण सेवाओं में विपरीत असर पड़ेगा। साथ ही 32 चालक भी बेरोजगार हो गए हैं।