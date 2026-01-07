7 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

जैसलमेर

जैसलमेर: 104 जननी एक्सप्रेस सेवा की एम्बुलेंस सेवा ठप, टेंडर समाप्त होने से बनी स्थिति

सीमावर्ती जैसलमेर सहित प्रदेश भर में प्रसूता महिलाओं के लिए संचालित की जा रही 104 जननी एक्सप्रेस सेवा की एम्बुलेंस सेवा ठप हो गई हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Jan 07, 2026

सीमावर्ती जैसलमेर सहित प्रदेश भर में प्रसूता महिलाओं के लिए संचालित की जा रही 104 जननी एक्सप्रेस सेवा की एम्बुलेंस सेवा ठप हो गई हैं। नए वर्ष में इस एम्बुलेंस सेवा की टेंडर को समय रहते पूरा नहीं किए जाने से यह स्थिति बनी है। गौरतलब है कि जैसलमेर जिले में जननी सुरक्षा संबंधी 16 एम्बुलेंस पीएचसी व सीएचसी स्तर पर लगाई हुई थी वहीं प्रदेश भर में ऐसी 600 एम्बुलेंस लगी हुई थी।

बताया जाता है कि 104 एम्बुलेंस सेवा की संचालक कम्पनी का स्टेट टेंडर गत 10 दिसम्बर को समाप्त हो गया था और नया टेंडर नहीं होने से नए साल में जैसलमेर की एम्बुलेंस भी खड़ी कर दी गई। राजस्थान एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन के जैसलमेर जिलाध्यक्ष नारायणसिंह भाटी ने बताया कि जिले में यह महत्वपूर्ण सेवा ठप होने से प्रसूताओं के साथ नवजात व एक साल तक के बच्चों के लिए टीकाकरण सेवाओं में विपरीत असर पड़ेगा। साथ ही 32 चालक भी बेरोजगार हो गए हैं।

यह काम करती है 104 एम्बुलेंस

जानकारी के अनुसार 104 एम्बुलेंस गर्भवती महिलाओं को प्रसव के लिए अस्पताल ले जाने और प्रसव के बाद उन्हें उनके घर तक छोडऩे से लेकर एक साल तक के बच्चों का समय पर टीकाकरण करवाने के लिए उनके घर से नजदीकी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य केंद्र तक लाने-ले जाने का काम करती हैं। जानकारी के अनुसार 6 जनवरी से ये सेवाएं ठप हो गई हैं। नारायणसिंह ने बताया कि इस सेवा का नया टेंडर नहीं किया गया और सरकार भी इसका संचालन नहीं कर पाई।

जल्द सुचारू होगी सेवाएं

जैसलमेर जिले में 104 एम्बुलेंस सेवा गर्भवती महिलाओं व एक साल तक के बच्चों के टीकाकरण कार्य में उपयोगी रही है। इस सेवा को जिला स्वास्थ्य समिति के जरिए प्रस्ताव लेकर शीघ्र सुचारू करवाया जाएगा।

  • डॉ. राजेंद्र कुमार पालीवाल, सीएमएचओ, जैसलमेर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

07 Jan 2026 09:12 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / जैसलमेर: 104 जननी एक्सप्रेस सेवा की एम्बुलेंस सेवा ठप, टेंडर समाप्त होने से बनी स्थिति

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर का जैसलमेर दौरा, टटोली विकास की संभावनाएं

जैसलमेर

हत्या का प्रयास व मारपीट के सात माह पुराने मामले में तीन आरोपी गिरफ्तार

जैसलमेर

पोकरण : गाड़ी व बाइक की भिड़ंत में युवक की मौत, गिरफ्तारी की मांग.. शव उठाने से इनकार

जैसलमेर

पढ़ाई छूटते ही किशोर तेजी से बढ़ रहे भटकाव की राह: खेल मैदान सूने पड़े, शाम ढलते नशे के अड्डों पर भीड़ बढ़ी

जैसलमेर

जैसलमेर: अब तक का सबसे महंगा भूखंड, 14.90 करोड़ में बिका

जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.