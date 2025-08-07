 आजादी के रंग, बच्चों के संग: चित्रों में झलकी एकता और राष्ट्रभक्ति

पोकरण स्थानीय करणी विद्या मंदिर में आजादी के रंग, विद्यार्थी के संग विषय पर चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित हुई। प्रतियोगिता में कक्षा 6 से 8 तक की 145 बालिकाओं ने भाग लिया और देशभक्ति की भावना को रंगों के माध्यम से अभिव्यक्त किया।
बालिकाओं ने अपने चित्रों में राष्ट्रप्रेम, बलिदान और एकता जैसे विचारों को रचनात्मक ढंग से प्रस्तुत किया। सांस्कृतिक प्रभारी कल्पना राजपुरोहित ने बालिकाओं की चित्रकारी का अवलोकन करते हुए उनके सृजनात्मक कौशल की सराहना की। प्रतियोगिता में श्रद्धा नाग राठौड़ ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। द्वितीय स्थान उर्मिला और हंसू सुथार को मिला, जबकि तृतीय स्थान डोली और निकिता चारण ने साझा किया। चयनित प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।
निदेशक अशोक चारण ने सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दीं और रचनात्मक गतिविधियों को बालिकाओं के व्यक्तित्व विकास से जोड़ा। प्रधानाचार्य एम. अख्तर ने विद्यार्थियों को एकजुटता, देशप्रेम और रचनात्मकता की भावना के साथ आगे बढ़ने का संदेश दिया। कार्यक्रम के समापन पर सभी ने मिलकर देश की एकता और अखंडता के लिए संगठित रूप से कार्य करने का संकल्प लिया।