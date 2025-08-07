 आजादी के रंग, बच्चों के संग: चित्रों में झलकी एकता और राष्ट्रभक्ति

बालिकाओं ने अपने चित्रों में राष्ट्रप्रेम, बलिदान और एकता जैसे विचारों को रचनात्मक ढंग से प्रस्तुत किया। सांस्कृतिक प्रभारी कल्पना राजपुरोहित ने बालिकाओं की चित्रकारी का अवलोकन करते हुए उनके सृजनात्मक कौशल की सराहना की। प्रतियोगिता में श्रद्धा नाग राठौड़ ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। द्वितीय स्थान उर्मिला और हंसू सुथार को मिला, जबकि तृतीय स्थान डोली और निकिता चारण ने साझा किया। चयनित प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।