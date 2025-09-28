सप्तमी पर भादरिया मंदिर में श्रद्धा और भक्ति का संगम

लाठी थाना पुलिस की सतर्कता से व्यवस्था पूरे दिन सुचारू रूप से चलती रही। जगदंबा सेवा समिति ने भी मेले की कमान संभाली। समिति के कार्यकर्ताओं ने श्रद्धालुओं को दर्शन करवाने और आवश्यक सहयोग देने में सक्रिय भूमिका निभाई। ग्रामीण अंचलों के साथ ही कस्बों और शहरी इलाकों से आए श्रद्धालुओं ने धार्मिक आस्था और सामूहिक एकजुटता का अद्भुत नजारा प्रस्तुत किया।