सप्तमी पर भादरिया मंदिर में श्रद्धा और भक्ति का संगम

सप्तमी के पावन अवसर पर रविवार को भादरिया मंदिर परिसर में मेला भरा। दूर-दराज़ क्षेत्रों से आए श्रद्धालु सुबह से ही लंबी कतारों में खड़े होकर भादरिया महाराज और जगदंबा माता के दर्शन कर पुण्य लाभ अर्जित करते रहे। पूरा धाम भक्तिमय माहौल में सराबोर हो गया।
मेले में महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों ने धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेकर भक्ति और आस्था की गंगा बहाई। श्रद्धालुओं की अपार भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात की पुख्ता व्यवस्था की। एएसआई पदमचंद गोयल के नेतृत्व में पुलिस बल ने मंदिर परिसर और आसपास विशेष निगरानी रखी।
लाठी थाना पुलिस की सतर्कता से व्यवस्था पूरे दिन सुचारू रूप से चलती रही। जगदंबा सेवा समिति ने भी मेले की कमान संभाली। समिति के कार्यकर्ताओं ने श्रद्धालुओं को दर्शन करवाने और आवश्यक सहयोग देने में सक्रिय भूमिका निभाई। ग्रामीण अंचलों के साथ ही कस्बों और शहरी इलाकों से आए श्रद्धालुओं ने धार्मिक आस्था और सामूहिक एकजुटता का अद्भुत नजारा प्रस्तुत किया।
