कांग्रेस जिलाध्यक्ष पद को लेकर शक्ति प्रदर्शन, खचाखच भरा कांग्रेस कार्यालय

कांग्रेस का अगला जिलाध्यक्ष कौन हो, इस पर रायशुमारी के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस और प्रदेश कांग्रेस की ओर से भेजे गए प्रतिनिधियों के जैसलमेर कांग्रेस कार्यालय पहुंचने पर नजारा पूरी तरह से बदला हुआ नजर आया। बुधवार को कलाकार कॉलोनी स्थित पार्टी कार्यालय पूरी तरह से खचाखच भर हुआ था और भीतर जगह कम पडऩे के कारण इतने ही लोग बाहर खड़े नजर आए। विगत वर्षों से दो गुटों में विभक्त कांग्रेस पार्टी के सभी नेता और जिले भर कार्यकर्ताओं के साथ उनके समर्थक कार्यालय पहुंच गए। उन्होंने अपने-अपने तौर पर शक्ति प्रदर्शन किया। संगठन सृजन कार्यक्रम के तहत एआइसीसी की ओर से नियुक्त जिले के पर्यवेक्षक एवं संयुक्त सचिव सुशांत मिश्रा और उनके साथ प्रदेश कांग्रेस से नियुक्त सारिका सिंह, सागर महावर की मौजूदगी में कांग्रेस नेताओं ने भावी जिलाध्यक्ष के तौर पर अपनी पसंद का खुल कर तो किसी ने परोक्ष रूप से इजहार किया। जहां पूर्व विधायक रूपाराम मेघवाल ने मूल ओबीसी के किसी नेता को जिलाध्यक्ष बनाए जाने की जरूरत बताई वहीं पूर्व जिला प्रमुख अब्दुल्ला फकीर ने साफ तौर पर अल्पसंख्यक वर्ग के लिए यह पद मांगा। पूर्व केबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद ने कांग्रेस के भीतर रह कर पार्टी को कमजोर करने वालों पर निशाना साधा और कहा कि ऐसे तत्वों को फिल्टर कर सही आदमी की पहचान कर ली जाए तो कांग्रेस को कोई हरा नहीं सकता। जबकि पूर्व प्रधान अमरदीन फकीर ने एकजुटता रखने की बात कही। इस सबके बीच क्षेत्रीय सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल ने कार्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के जोश को देख कर कहा कि पार्टी इस तरह से एकजुट होकर आगे बढ़ी तो कांग्रेस को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। बेनीवाल ने पुरानी बातों को पीछे छोड़ कर आगे बढऩे की बात कही।