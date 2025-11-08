भाजपा नेताओं के बयान पर कांग्रेस का पलटवार, लगाए संवेदनहीनता के आरोप

तंवर ने कहा कि राजस्थान में पिछले एक माह में भीषण दुर्घटनाओं में 75 से अधिक लोगों ने जान गंवाई है। 14 अक्टूबर को जैसलमेर के बस अग्निकांड में मृतकों की संख्या 28 तक जा चुकी है। सिणधरी में हुए कार अग्निकांड में चार युवाओं की मौत, मतोड़ा में 15 महिलाओं और बच्चों की मृत्यु, जयपुर में डम्पर की चपेट में आए 14 लोग और धौलपुर में तीन व्यक्तियों की मौत जैसे घटनाक्रम प्रदेश में सड़क सुरक्षा की भयावह स्थिति दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि इन हादसों में मशीनों नहीं, बल्कि मानवीय लापरवाही और जिम्मेदारीहीन सिस्टम की भूमिका रही है। ऐसे समय जनप्रतिनिधियों से अपेक्षा होती है कि वे जवाबदेही तय कर सड़क सुरक्षा सुधार पर गंभीरता से बात करें।