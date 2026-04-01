डिजिटल नेटवर्क से साजिश का खुलासा, जैसलमेर निवासी आरोपी मास्टरमाइंड

फॉरेंसिक जांच में आरोपी के मोबाइल से हथियारों की तस्वीरें, आपत्तिजनक वीडियो और विभिन्न स्थानों पर अशांति फैलाने से जुड़ीचैट बरामद हुई हैं। मामले में पहले गिरफ्तार अबूजर शमीम, जैद, मन्नान और समीर के मोबाइल से भी आरोपी का संपर्क सामने आया, जिसमें उसका नंबर ‘सैयद’ नाम से सेव था। जांच एजेंसियों के अनुसार यह नेटवर्क जनवरी 2026 से सक्रिय था और इसके तार सऊदी अरब तथा दक्षिण अफ्रीका से जुड़े पाए गए हैं। नेटवर्क में 15 से 20 सदस्य सक्रिय थे, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए युवाओं को जोड़ते थे और उन्हें ‘सॉफ्टटारगेट’ पहचानने के निर्देश दिए जाते थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए एनआइए और एटीएस जांच में जुटी हैं। सभी आरोपियों पर गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। सीमावर्ती क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है और संदिग्ध गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है।