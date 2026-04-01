जैसलमेर में तापमान बढ़ा, तप रहा दिन…रातें भी हो रही गर्म

पोकरण क्षेत्र में गत कुछ दिनोंं से तापमान 41 से 42 डिग्री के पास पहुंच रहा है। भीषण गर्मी व लू के थपेड़ों ने जनजीवन को झकझोर कर रख दिया है। हालात यह है कि दोपहर में मानो आसमान से अंगारों बारिश हो रही है। ऐसे में लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो जाता है। शनिवार को सुबह सूर्य की तेज किरणें निकली। सुबह 9 बजे बाद लू के थपेड़ों का दौर शुरू हो गया। सुबह 11 बजे बाद भीषण गर्मी व लू के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। दोपहर में गर्मी का प्रकोप बढ़ जाने पर आमजन का बेहाल हो गया और मुख्य मार्गों पर चहल पहल कम नजर आई। दोपहर 2 बजे आसमान में बादलों की आवाजाही शुरू हो गई और हल्के बादल छा जाने से गर्मी से कुछ राहत मिली।