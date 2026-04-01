पोकरण बस स्टैंड पर जाम हुआ आम, अव्यवस्था से हर दिन आमजन परेशान

पोकरण कस्बे में जोधपुर रोड पर केन्द्रीय बस स्टैंड के पास जाम की समस्या लगातार बनी हुई है। हालात यह है कि दिन में कई बार यहां वाहनों का जाम लग जाता है, जिसके कारण आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गौरतलब है कि जोधपुर रोड के पास केन्द्रीय बस स्टैंड स्थित है। यहां से कस्बे की सभी रोडवेज बसों के साथ बाड़मेर, फलसूंड, राजमथाई, कलाऊ, रातडिय़ा, सोमेसर आदि ग्रामीण रूट की निजी बसों का संचालन होता है। बस स्टैंड में प्रवेश व निकासी के दो अलग-अलग रास्ते है, लेकिन एक रास्ते पर दुकानों के आगे अतिक्रमण और टूटी सड़क के कारण दूसरे रास्ते से ही बसों की आवाजाही होती है। जब ये बसें मुख्य सड़क पर आती है तो यहां एकबारगी जाम लग जाता है। कई बार 10 से 15 मिनट तक जाम नहीं खुल पाता है। जिसके कारण आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ता है।