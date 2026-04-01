ढाणी में जल संकट गहराया, वर्षों से नलों में पानी नहीं, 150 परिवार टैंकरों पर निर्भर

साथ ही उनमें पानी की व्यवस्था की जाती है, ताकि गर्मी के मौसम में वन्यजीवों व पशुओं को परेशानी नहीं हो। उन्होंने बताया कि कई बार भीषण गर्मी में पानी की तलाश में भटकते वन्यजीव व पशु जान गंवा देते है। इसी को लेकर ट्रस्ट की ओर से पशुखेलियां तैयार करवाकर ओरण में रखवाई जा रही है। गोरक्षकजितेन्द्रसिंह राठौड़ व अशोकसिंह भाटी ने बताया कि एक वर्ष में सैकड़ों वन्यजीव पानी की तलाश में जंगलों में भटककर दम तोड़ चुके है अथवा हादसों या हिंसक श्वानों का शिकार बन चुके है। इसी को लेकर ओरण में रखवाई गई खेलियों में टैंकरों से पानी की आपूर्ति की जा रही है।