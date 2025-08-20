VIDEO: जैसलमेर में कांस्टेबल ने दिखाई बहादुरी, तेजाब से झुलसने के बावजूद बचाई युवक की जान

उन्होंने कहा कि अपनी जान की परवाह किए बिना वे घटनास्थल पर पहुँचे और उस व्यक्ति को बचाने में जुट गए। इस जोखिम भरे प्रयास में उनके दोनों हाथ और वर्दी तेज़ाब से बुरी तरह प्रभावित हुए, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उनकी त्वरित सूझबूझ और अटल साहस से घायल व्यक्ति को समय पर अस्पताल पहुँचाया गया, जिससे उसकी जान बच गई। उनकी वीरता, मानवता और कर्तव्य के प्रति समर्पण हर किसी के लिए प्रेरणा है। हम उनके इस असाधारण कार्य की हृदय से सराहना करते हैं और मैं ईश्वर से उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं।