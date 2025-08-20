Rajasthan: जयपुर की इस फेमस स्कूल को तीसरी बार बम से उड़ाने की धमकी, बच्चों में फैली दहशत

माणक चौक के सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) पीयूष कविया ने बताया कि बुधवार सुबह स्कूल प्रबंधन को धमकी भरा ईमेल प्राप्त हुआ था, जिसमें स्कूल को बम से उड़ाने की बात कही गई थी। तलाशी के दौरान कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। उन्होंने कहा कि लगातार धमकी भरे ईमेल मिलने के इस मामले की गहन जांच की जा रही है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये धमकियां कौन और क्यों भेज रहा है।