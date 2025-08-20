Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Rajasthan: जयपुर की इस फेमस स्कूल को तीसरी बार बम से उड़ाने की धमकी, बच्चों में फैली दहशत

Bomb Threat to The Palace School: राजस्थान की राजधानी जयपुर के प्रतिष्ठित द पैलेस स्कूल को बुधवार सुबह एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली।

जयपुर

Nirmal Pareek

Aug 20, 2025

Bomb Threat to The Palace School
प्रतीकात्मक तस्वीर, फोटो- मेटा AI

Bomb Threat to The Palace School: राजस्थान की राजधानी जयपुर के प्रतिष्ठित द पैलेस स्कूल को बुधवार सुबह एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली। यह धमकी ईमेल के जरिए भेजी गई। इसके बाद स्कूल प्रशासन और बच्चों में दहशत फैल गई। यह तीसरा मौका है, जब जलेब चौक स्थित इस निजी स्कूल को इस तरह की धमकी मिली है।

इससे पहले जून और जुलाई 2025 में भी स्कूल को इसी तरह के धमकी भरे ईमेल प्राप्त हुए थे, जो बाद में अफवाह साबित हुए।

तत्काल स्कूल खाली कराया गया

धमकी भरा ईमेल मिलते ही स्कूल प्रशासन ने तुरंत जयपुर पुलिस को सूचित किया। सूचना मिलते ही पुलिस, आतंकवाद निरोधी दस्ता, बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वॉड और दमकल की टीमें मौके पर पहुंच गईं। स्कूल परिसर को तुरंत खाली कराया गया और सभी छात्रों को सुरक्षित उनके घर भेज दिया गया।

बम डिस्पोजल और डॉग स्क्वॉड ने स्कूल के चप्पे-चप्पे की गहन तलाशी ली। कई घंटों की जांच के बाद भी कोई संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक सामग्री नहीं मिली, जिसके बाद स्कूल प्रशासन, शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों ने राहत की सांस ली।

कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली

माणक चौक के सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) पीयूष कविया ने बताया कि बुधवार सुबह स्कूल प्रबंधन को धमकी भरा ईमेल प्राप्त हुआ था, जिसमें स्कूल को बम से उड़ाने की बात कही गई थी। तलाशी के दौरान कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। उन्होंने कहा कि लगातार धमकी भरे ईमेल मिलने के इस मामले की गहन जांच की जा रही है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये धमकियां कौन और क्यों भेज रहा है।

बम धमकियों का सिलसिला जारी

जयपुर में बम धमकियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। द पैलेस स्कूल के अलावा, हाल के महीनों में मुख्यमंत्री कार्यालय, सवाई मानसिंह स्टेडियम, मेट्रो रेल, मेट्रो रेलवे स्टेशन और दो कोर्ट परिसरों को भी बम से उड़ाने की धमकियां मिल चुकी हैं। इन सभी मामलों में गहन जांच के बाद कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली, लेकिन बार-बार मिल रही धमकियों ने शहरवासियों में दहशत पैदा कर दी है।

Published on:

20 Aug 2025 02:39 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan: जयपुर की इस फेमस स्कूल को तीसरी बार बम से उड़ाने की धमकी, बच्चों में फैली दहशत

