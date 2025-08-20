‘राजस्थान में फहरेगा सबसे पहले हिंदू राष्ट्र का झंडा’, धीरेंद्र शास्त्री का विवादित बयान; बोले- दहेज में पाकिस्तान लेंगे

धीरेंद्र शास्त्री ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प दोहराया। उन्होंने कहा कि 7 से 16 नवंबर तक गो-माता को राष्ट्र माता बनाने, गोवध पर प्रतिबंध लगाने और हिंदू राष्ट्र के लिए पदयात्रा निकाली जाएगी। उन्होंने युगांडा का उदाहरण देते हुए बताया कि वहां कन्यादान में गाय दी जाती है और गायों की संख्या व्यक्ति की समृद्धि का प्रतीक है। उन्होंने भारत में भी ऐसी परंपरा की वकालत की और कहा कि गो-माता की रक्षा के बिना हिंदू राष्ट्र का सपना अधूरा है।