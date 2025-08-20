‘राजस्थान में फहरेगा सबसे पहले हिंदू राष्ट्र का झंडा’, धीरेंद्र शास्त्री का विवादित बयान; बोले- दहेज में पाकिस्तान लेंगे

Rajasthan News: बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने सीकर जिले के रैवासा धाम में आयोजित नौ दिवसीय 'सियपिय मिलन महोत्सव' में संतों और श्रद्धालुओं को संबोधित किया। उन्होंने राजस्थान को वीरों, महावीरों और रघुवीरों की पावन धरती बताते हुए कहा कि यदि हिंदू राष्ट्र का झंडा कहीं फहरेगा, तो पहला नंबर राजस्थान का होगा।
उन्होंने रैवासा धाम को तीर्थ स्थल घोषित करने की मांग की और गो-माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए आगामी पदयात्रा की घोषणा की।
धीरेंद्र शास्त्री ने रैवासा धाम को किशोरी जी और जानकी जी की पावन भूमि बताया। उन्होंने कहा कि इतने संतों का एक साथ दर्शन दुर्लभ है और इस धाम को तीर्थ स्थल का दर्जा दिलाने के लिए प्रयास होने चाहिए। राजस्थान को वीरों की धरती बताते हुए उन्होंने महाराणा प्रताप के युग के रामप्रसाद हाथी का उदाहरण दिया, जो दुश्मनों के कब्जे में होने के बावजूद उनके खाने-पानी को नहीं छूता था।
उन्होंने कहा कि राजस्थान के लोग ही नहीं, यहां के घोड़े और हाथी भी कट्टर हिंदू हैं, जो त्याग और समर्पण की परंपरा को दर्शाते हैं। उन्होंने राजस्थान को महावीर की भूमि बताया, क्योंकि यहां सालासर और मेहंदीपुर बालाजी जैसे पवित्र मंदिर हैं। रैवासा धाम के कारण यह अब रघुवीर की भूमि भी बन गई है। उन्होंने कहा कि राजस्थान की यह त्रिवेणी- वीर, महावीर और रघुवी इसे अनूठा बनाती है।
धीरेंद्र शास्त्री ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प दोहराया। उन्होंने कहा कि 7 से 16 नवंबर तक गो-माता को राष्ट्र माता बनाने, गोवध पर प्रतिबंध लगाने और हिंदू राष्ट्र के लिए पदयात्रा निकाली जाएगी। उन्होंने युगांडा का उदाहरण देते हुए बताया कि वहां कन्यादान में गाय दी जाती है और गायों की संख्या व्यक्ति की समृद्धि का प्रतीक है। उन्होंने भारत में भी ऐसी परंपरा की वकालत की और कहा कि गो-माता की रक्षा के बिना हिंदू राष्ट्र का सपना अधूरा है।
पाकिस्तान पर तंज कसते हुए शास्त्री ने कहा कि अब छेड़ोगे तो छोड़ा नहीं जाएगा। कश्मीर तो लेंगे ही, दहेज में पाकिस्तान भी उठा लेंगे। उन्होंने युगांडा में देखे एक टीवी प्रसारण का जिक्र किया, जिसमें पाकिस्तानी नेता की मिसाइल धमकी का जवाब देते हुए कहा कि भारत की ताकत 900 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। उन्होंने 'ऑपरेशन सिंदूर' का उल्लेख करते हुए राष्ट्रवाद और संत परंपरा पर जोर दिया।
शास्त्री ने श्रद्धा हत्याकांड और कन्हैया लाल जैसे मामलों का उल्लेख कर हिंदुओं की सुरक्षा पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र के लिए हर व्यक्ति को रोजाना एक घंटा समर्पित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो कायदे में रहेगा, वह फायदे में रहेगा, वरना पाकिस्तान खुला है। उन्होंने जातिवाद छोड़कर राष्ट्रवाद, वेद परंपरा और गो-सेवा को अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र तभी बनेगा, जब हिंदू एकजुट होंगे और गो-माता की रक्षा करेंगे।