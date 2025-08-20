Rajasthan Road Accident: राजस्थान में भीषण सड़क हादसा, MP से आ रहे 4 लोगों की दर्दनाक मौत

Horrific Accident On Kota-Udaipur Highway: कोटा-उदयपुर नेशनल हाईवे 27 पर मंगलवार तड़के भीषण सड़क हादसा हुआ। जिसमें 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 6 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा डाबी थाना क्षेत्र में हुआ जहां एक ईको वैन आगे चल रहे किसी अज्ञात वाहन में जा घुसी।