कोटा

Rajasthan Road Accident: राजस्थान में भीषण सड़क हादसा, MP से आ रहे 4 लोगों की दर्दनाक मौत

MP People Died In Rajasthan Accident: फिलहाल शवों को कोटा मेडिकल कॉलेज की मोर्चरी में रखवाया गया है। पुलिस ने मृतकों के परिजनों से संपर्क कर उन्हें सूचना दी है।

कोटा

Akshita Deora

Aug 20, 2025

Play video
फोटो: पत्रिका

Horrific Accident On Kota-Udaipur Highway: कोटा-उदयपुर नेशनल हाईवे 27 पर मंगलवार तड़के भीषण सड़क हादसा हुआ। जिसमें 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 6 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा डाबी थाना क्षेत्र में हुआ जहां एक ईको वैन आगे चल रहे किसी अज्ञात वाहन में जा घुसी।

डाबी थाना प्रभारी हेमराज शर्मा ने बताया कि हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। बाकी 2 ने कोटा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं घायलों को तुरंत एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया जहां उनका इलाज जारी है।

accident

सभी मृतक और घायल MP के ब्यावरा क्षेत्र के रहने वाले हैं और किसी निजी कार्य से चित्तौड़गढ़ की ओर जा रहे थे।

हादसे के बाद घटनास्थल पर कोई अन्य वाहन खड़ा नहीं मिला। इससे आशंका जताई जा रही है कि हादसे के बाद ट्रक या बड़ा वाहन बिना रुके आगे निकल गया। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है और आस-पास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं।

फिलहाल शवों को कोटा मेडिकल कॉलेज की मोर्चरी में रखवाया गया है। पुलिस ने मृतकों के परिजनों से संपर्क कर उन्हें सूचना दी है। शिनाख्त की प्रक्रिया जारी है। परिजनों के पहुंचने के बाद पोस्टमार्टम कर शव सुपुर्द किए जाएंगे।

Updated on:

20 Aug 2025 11:45 am

Published on:

20 Aug 2025 10:25 am

Hindi News / Rajasthan / Kota / Rajasthan Road Accident: राजस्थान में भीषण सड़क हादसा, MP से आ रहे 4 लोगों की दर्दनाक मौत

