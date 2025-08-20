Rajasthan Road Accident: राजस्थान में भीषण सड़क हादसा, MP से आ रहे 4 लोगों की दर्दनाक मौत

Horrific Accident On Kota-Udaipur Highway: कोटा-उदयपुर नेशनल हाईवे 27 पर मंगलवार तड़के भीषण सड़क हादसा हुआ। जिसमें 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 6 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा डाबी थाना क्षेत्र में हुआ जहां एक ईको वैन आगे चल रहे किसी अज्ञात वाहन में जा घुसी।
डाबी थाना प्रभारी हेमराज शर्मा ने बताया कि हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। बाकी 2 ने कोटा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं घायलों को तुरंत एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया जहां उनका इलाज जारी है।
सभी मृतक और घायल MP के ब्यावरा क्षेत्र के रहने वाले हैं और किसी निजी कार्य से चित्तौड़गढ़ की ओर जा रहे थे।
हादसे के बाद घटनास्थल पर कोई अन्य वाहन खड़ा नहीं मिला। इससे आशंका जताई जा रही है कि हादसे के बाद ट्रक या बड़ा वाहन बिना रुके आगे निकल गया। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है और आस-पास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं।
फिलहाल शवों को कोटा मेडिकल कॉलेज की मोर्चरी में रखवाया गया है। पुलिस ने मृतकों के परिजनों से संपर्क कर उन्हें सूचना दी है। शिनाख्त की प्रक्रिया जारी है। परिजनों के पहुंचने के बाद पोस्टमार्टम कर शव सुपुर्द किए जाएंगे।