कोटा सुपर थर्मल पावर प्लांट की कन्वेयर बेल्ट में लगी आग, दूर तक दिखाई दीं आग की लपटें, दमकल ने 30 मिनट में पाया काबू

थर्मल चीफ इंजीनियर शिखा अग्रवाल ने बताया कि घटना सोमवार रात 11 बजे की है। कन्वेयर 16 में आग लगी थी। हवा के कारण आग तेजी से फैल गई। मौके पर दमकलें पहुंच गई थी। आग से रोलर और बेल्ट जले हैं। कोयले की रैक खाली हो चुकी थी, सिस्टम बंद था। कोयला को कोई नुकसान नहीं हुआ।