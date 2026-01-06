6 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

icon

प्रोफाइल

कोटा

कोटा सुपर थर्मल पावर प्लांट की कन्वेयर बेल्ट में लगी आग, दूर तक दिखाई दीं आग की लपटें, दमकल ने 30 मिनट में पाया काबू

कोटा सुपर थर्मल पावर प्लांट की 7वीं-8वीं यूनिट की कन्वेयर-16 बेल्ट में आग लग गई। आग से अंडरग्राउंड कन्वेयर का स्ट्रक्चर, रोलर और बेल्ट जल गए। दमकल ने 30 मिनट में आग पर काबू पाया।

less than 1 minute read
Google source verification

कोटा

image

Arvind Rao

Jan 06, 2026

Kota News

कोटा सुपर थर्मल पावर प्लांट की कन्वेयर बेल्ट में लगी आग (फोटो- पत्रिका)

Kota News: कोटा सुपर थर्मल पावर प्लांट की 7वीं और 8वीं यूनिट की कॉल हैंडलिंग प्लांट की कन्वेयर 16 बेल्ट में सोमवार रात 11 बजे आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि दूर से लपटें दिखाई देने लगी। आग लगने से थर्मल प्रशासन में हड़कंप मच गया।

दमकल ने 30 मिनट में आग पर काबू पाया। आग से अंडरग्राउंड कन्वेयर का स्ट्रक्चर पूरी तरह जल गया। रोलर और बेल्ट खराब हो गए। आग से लाखों का नुकसान हुआ है। थर्मल प्रशासन ने दोपहर तक मामले को दबाए रखा।

थर्मल सूत्रों के अनुसार, प्लांट में अंडरग्राउंड कन्वेयर बना हुआ है। यहां लगातार रैक चलती है। मौके पर लेबर काम करती है। कोयले की बारीक डस्ट कन्वेयर पर जमा होती रहती है। कन्वेयर की समय पर सफाई नहीं होने से रोलर व बेल्ट के घर्षण से जाम की स्थिति हो गई।

घर्षण से निकली चिंगारी से बेल्ट में आग लग गई। इससे आग पूरे स्ट्रेक्चर ने पकड़ ली। आग से वहां लगी सारी केबल जल गई। यहां करीब 1500 मीटर की बेल्ट लगी है। हर 6 इंच पर रोलर लगा है। आग से लगभग 2 से 3 करोड़ के नुकसान का अनुमान है।

हवा के कारण तेजी से फैली आग

थर्मल चीफ इंजीनियर शिखा अग्रवाल ने बताया कि घटना सोमवार रात 11 बजे की है। कन्वेयर 16 में आग लगी थी। हवा के कारण आग तेजी से फैल गई। मौके पर दमकलें पहुंच गई थी। आग से रोलर और बेल्ट जले हैं। कोयले की रैक खाली हो चुकी थी, सिस्टम बंद था। कोयला को कोई नुकसान नहीं हुआ।

ये भी पढ़ें

पीएम कुसुम योजना: मार्च 2026 तक 3 हजार मेगावाट सौर परियोजनाएं विकसित होंगी, 1.75 लाख किसानों को दिन में मिल रही बिजली
जयपुर
PM KUSUM Scheme

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

06 Jan 2026 10:08 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / कोटा सुपर थर्मल पावर प्लांट की कन्वेयर बेल्ट में लगी आग, दूर तक दिखाई दीं आग की लपटें, दमकल ने 30 मिनट में पाया काबू

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Kota Weather : कोटा में शीतलहर का सितम, स्कूलों में अवकाश दो दिन और बढ़ाया, ऑरेंज अलर्ट जारी

कोटा

Rajasthan: 40 सालों बाद 2 राज्यों को जोड़ने वाली सड़क का काम हुआ शुरू, ग्रामीणों ने JCB से विधायक को पहनाई 51KG की माला

Suresh-Dhakhad
कोटा

Indian Railway: चौथ का बरवाड़ा मेले पर रेलवे ने श्रद्धालुओं को दिया बड़ा तोहफा, 6-7 जनवरी को मिलेगी ये स्पेशल सुविधा

indian railway
कोटा

Kota Firing: पडोसी ने मिलने बुलाया और दिनदहाड़े चला दी 3 गोलियां, मामले में इस गैंग का नाम आया सामने

Kota-Firing
कोटा

Mandi Bhav: लहसुन के भाव मंदे, गेहूं, सोयाबीन और चने के तेज, 75000 कट्टे रही कृषि जिंसों की आवक

Kota-Mandi
कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.