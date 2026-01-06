कोटा सुपर थर्मल पावर प्लांट की कन्वेयर बेल्ट में लगी आग, दूर तक दिखाई दीं आग की लपटें, दमकल ने 30 मिनट में पाया काबू

कोटा सुपर थर्मल पावर प्लांट की कन्वेयर बेल्ट में लगी आग (फोटो- पत्रिका)
Kota News: कोटा सुपर थर्मल पावर प्लांट की 7वीं और 8वीं यूनिट की कॉल हैंडलिंग प्लांट की कन्वेयर 16 बेल्ट में सोमवार रात 11 बजे आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि दूर से लपटें दिखाई देने लगी। आग लगने से थर्मल प्रशासन में हड़कंप मच गया।
दमकल ने 30 मिनट में आग पर काबू पाया। आग से अंडरग्राउंड कन्वेयर का स्ट्रक्चर पूरी तरह जल गया। रोलर और बेल्ट खराब हो गए। आग से लाखों का नुकसान हुआ है। थर्मल प्रशासन ने दोपहर तक मामले को दबाए रखा।
थर्मल सूत्रों के अनुसार, प्लांट में अंडरग्राउंड कन्वेयर बना हुआ है। यहां लगातार रैक चलती है। मौके पर लेबर काम करती है। कोयले की बारीक डस्ट कन्वेयर पर जमा होती रहती है। कन्वेयर की समय पर सफाई नहीं होने से रोलर व बेल्ट के घर्षण से जाम की स्थिति हो गई।
घर्षण से निकली चिंगारी से बेल्ट में आग लग गई। इससे आग पूरे स्ट्रेक्चर ने पकड़ ली। आग से वहां लगी सारी केबल जल गई। यहां करीब 1500 मीटर की बेल्ट लगी है। हर 6 इंच पर रोलर लगा है। आग से लगभग 2 से 3 करोड़ के नुकसान का अनुमान है।
थर्मल चीफ इंजीनियर शिखा अग्रवाल ने बताया कि घटना सोमवार रात 11 बजे की है। कन्वेयर 16 में आग लगी थी। हवा के कारण आग तेजी से फैल गई। मौके पर दमकलें पहुंच गई थी। आग से रोलर और बेल्ट जले हैं। कोयले की रैक खाली हो चुकी थी, सिस्टम बंद था। कोयला को कोई नुकसान नहीं हुआ।
