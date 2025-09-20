डेढ़ दशक पूर्व करवाया निर्माण, फिर अनदेखी का ग्रहण

पोकरण कस्बे में सालमसागर तालाब से मालियों का बास जाने वाले मार्ग पर माली समाज ब्रह्मबाग के पास सडक़ करीब डेढ़ दशक से क्षतिग्रस्त हालत में है। नव-निर्माण को लेकर कोई कवायद नहीं की जा रही है, जिससे आमजन को परेशानी हो रही है। जानकारी के अनुसार कस्बे में सालमसागर तालाब से मालियों का बास की तरफ करीब डेढ़ दशक पूर्व डामर सडक़ व पुल का निर्माण करवाया गया था। निर्माण के बाद कुछ ही महिनों में यहां सडक़ पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। इसके साथ ही यहां गहरे गड्ढ़े हो गए। ऐसे में राहगीरों व वाहन चालकों को आवागमन में परेशानी हो रही है। गहरे गड्ढ़ों के कारण रात में पर्याप्त रोशनी के अभाव में किसी बड़े हादसे से भी इनकार नहीं किया जा सकता। बावजूद इसके नगरपालिका की ओर से सडक़ की मरम्मत को लेकर कोई कवायद नहीं की जा रही है।