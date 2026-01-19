19 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

गलत बिजली बिल पर उपभोक्ता आयोग ने दिया उपभोक्ता पक्ष में फैसला

उपभोक्ता विवादों में एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए जिला उपभोक्ता आयोग ने जोधपुर वितरण निगम के औसत आधार पर जारी बिजली बिल को गलत माना और बिल निरस्त करने का आदेश दिया।

less than 1 minute read
Google source verification

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Jan 19, 2026

उपभोक्ता विवादों में एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए जिला उपभोक्ता आयोग ने जोधपुर वितरण निगम के औसत आधार पर जारी बिजली बिल को गलत माना और बिल निरस्त करने का आदेश दिया। आयोग की पीठ अध्यक्ष पवन कुमार ओझा और सदस्य रमेश कुमार गौड ने परिवादी महेश भाटिया के पक्ष में निर्णय सुनाते हुए विद्युत विभाग को परिवादी को मानसिक परेशानी और परिवाद पेटे एकमुश्त 15 हजार रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया।

आदेश की पालना 45 दिन में नहीं होने पर नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज लागू होगा। प्रकरण में परिवादी ने बताया कि पिता सांगीदान भाटिया के नाम पर जारी विद्युत कनेक्शन के मीटर में खराबी थी। मकान अधनिर्मित और बंद होने के बावजूद विभाग ने वर्ष 2017 से 2019 तक औसत आधार पर 1,99,728 रुपये का बिल जारी किया। बिल सुधार के अनुरोध के बावजूद विभाग ने कोई राहत नहीं दी। विभाग का पक्ष था कि छह माह के बिलों को आधार मानकर सही बिल जारी किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत साक्ष्यों के अवलोकन में आयोग ने पाया कि 15 सितंबर 2016 को नया मीटर लगाया गया जिसकी अगले ही महीने में रीडिंग में डिफेक्टिव की टिप्पणी अंकित थी।

इसके बाद मई 2019 तक अलग-अलग मीटर रीडरों ने मीटर खराब दिखाया, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि विभाग को मीटर खराब होने की जानकारी थी। मीटर विभाग की संपत्ति होने से उसका बदलना और ठीक रखना विभागीय उत्तरदायित्व के अंतर्गत आता है।.आयोग ने माना कि लंबे समय तक खराब मीटर के बावजूद औसत आधार पर मनमर्जी से बिल जारी करना अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। इसी आधार पर बिल निरस्त कर वाद परिवादी के पक्ष में निर्णित किया गया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

19 Jan 2026 08:33 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / गलत बिजली बिल पर उपभोक्ता आयोग ने दिया उपभोक्ता पक्ष में फैसला

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

साइलेंट अटेक से मौत की संभावना: सम के रिसोर्ट में कार्यक्रम देख रहे सैलानी की मौत

जैसलमेर

यात्रियों की सुविधा के लिए जोधपुर-रामदेवरा-भगत की कोठी स्पेशल ट्रेन संचालित

जैसलमेर

जैसाण में फिर चमकी सर्दी, दिन के बाद रात में भी बढ़ा असर

जैसलमेर

पेयजल संकट को लेकर रोष, शुरू किया धरना, किया विरोध प्रदर्शन

जैसलमेर

राजस्थान के जैसलमेर में 20 साल बाद दिखा दुनिया का दुर्लभ पक्षी, भारत-पाक सीमा के पास देखा गया सिंध वुडपेकर

Sindh Woodpecker
जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.