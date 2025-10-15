शीतल हवाएं दे रही सुकून, बादलों की आवाजाही और गुलाबी सर्दी की दस्तक

दिन और रात के तापमान में अंतर बढऩे के साथ जैसलमेर में गुलाबी सर्दी का असर बरकरार है। बुधवार को सुबह और शाम को हल्की ठंडक ने लोगों को सर्दी की दस्तक का अहसास कराया। वहीं, दिन भर आसमान में छाए बादलों ने मौसम को और भी सुहावना बना दिया। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को अधिकतम तापमान 35.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिन भर चली हल्की हवाओं ने गर्मी से राहत दी। सुहावने मौसम का फायदा उठाते हुए सैलानियों ने जैसलमेर दुर्ग, गड़ीसर तालाब, पटवा हवेली और सालिम सिंह की हवेली जैसे पर्यटन स्थलों का आनंद लिया। स्थानीय लोग भी सुबह-सुबह टहलने और शाम को परिवार संग घूमने के लिए निकले। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में रात के तापमान में और गिरावट हो सकती है, जिससे सर्दी का असर और बढ़ेगा।