शीतल हवाओं से बदला मौसम का मिजाज, दिन और रात में गिरा पारा

जो गत मंगलवार को क्रमश: 28.2 व 14.5 डिग्री दर्ज हुआ था। दोपहर में धूप खिली होने के बावजूद हवा की शीतलता से मौसम खुशगवार बना रहा। दूसरी तरफ शाम का समय होते ही वातावरण में हल्की ठंडक घुल गई, जो रात गहराने के साथ और बढ़ती गई। इससे पहले दिनभर करीब 7-8 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से उत्तर-पूर्व की दिशा से शीतल बयार बहती रही। मौसम में आ रहे बदलाव के साथ सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में भी धीरे-धीरे तब्दीली आ रही है। एक तरफ जहां करीब 7.15 बजे सूर्यदेव के दर्शन हो रहे हैं वहीं दूसरी ओर सूर्यास्त 5.52 बजे हो गया।