Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

शीतल हवाओं से बदला मौसम का मिजाज, दिन और रात में गिरा पारा

जो गत मंगलवार को क्रमश: 28.2 व 14.5 डिग्री दर्ज हुआ था। दोपहर में धूप खिली होने के बावजूद हवा की शीतलता से मौसम खुशगवार बना रहा।

less than 1 minute read
Google source verification

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Nov 26, 2025

स्वर्णनगरी के मौसम में उतार-चढ़ाव का दौर लगातार जारी है। बुधवार को एक तरफ दिन में अधिकतम पारा एक दिन पहले की अपेक्षा और कम हो गया वहीं बीती रात भी उससे पहले की रात की तुलना में ज्यादा सर्द साबित हुई। मौसम विभाग के अनुसार दिन का अधिकतम तापमान 27.6 और न्यूनतम 12.9 डिग्री सै. रिकॉर्ड किया गया।

जो गत मंगलवार को क्रमश: 28.2 व 14.5 डिग्री दर्ज हुआ था। दोपहर में धूप खिली होने के बावजूद हवा की शीतलता से मौसम खुशगवार बना रहा। दूसरी तरफ शाम का समय होते ही वातावरण में हल्की ठंडक घुल गई, जो रात गहराने के साथ और बढ़ती गई। इससे पहले दिनभर करीब 7-8 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से उत्तर-पूर्व की दिशा से शीतल बयार बहती रही। मौसम में आ रहे बदलाव के साथ सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में भी धीरे-धीरे तब्दीली आ रही है। एक तरफ जहां करीब 7.15 बजे सूर्यदेव के दर्शन हो रहे हैं वहीं दूसरी ओर सूर्यास्त 5.52 बजे हो गया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

26 Nov 2025 08:57 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / शीतल हवाओं से बदला मौसम का मिजाज, दिन और रात में गिरा पारा

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

ट्रेलर की टक्कर से जिला अस्पताल का मुख्य द्वार क्षतिग्रस्त, सुरक्षित उतरवाया

जैसलमेर

हाइटेंशन लाइन की चपेट में आने से कुरजां की मौत, एक घायल

जैसलमेर

रामगढ़: बाजार में लकड़ी-लाठियों से जानलेवा हमला

जैसलमेर

अचानक गाड़ी में बैठे व्यक्तियों पर तानी पिस्टल… मचा हड़कम्प

जैसलमेर

पोकरण: पहले रूणिचा एक्सप्रेस तो अब शकूर बस्ती से भी पोकरण वंचित

जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.