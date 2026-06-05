अब सीमा क्षेत्र में अवैध निर्माणों पर कसा जाएगा शिकंजा, शुरू हुआ विशेष सर्वे

भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे क्षेत्रों में अवैध निर्माणों और कब्जों के खिलाफ प्रशासन ने व्यापक अभियान शुरू कर दिया है। सीमा से 15 किलोमीटर के दायरे में बने सभी निर्माणों का विशेष सर्वे किया जा रहा है। बीएसएफ, इंटेलिजेंस ब्यूरो और राजस्व विभाग के समन्वय से चल रहे उक्त अभियान को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सर्वे का कार्य करीब एक सप्ताह पहले शुरू हुआ था और अधिकारियों को अक्टूबर तक इसे पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी। गौरतलब है कि हाल ही में बीकानेर दौरे के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीमा क्षेत्र में अवैध कब्जों और संदिग्ध निर्माणों को लेकर सख्त निर्देश दिए थे। इसके बाद सीमावर्ती जिलों में विशेष निगरानी और जांच अभियान शुरू किया गया।