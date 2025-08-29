Crime News: जाली नोट प्रकरण का मुख्य आरोपी गिरफ्तार

जैसलमेर पुलिस थाना कोतवाली की टीम ने जाली नोट प्रकरण में वांछित मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मामले की जांच जारी है।प्रकरण 18 अगस्त को दर्ज हुआ था, जब असरूद अली निवासी खानपुरा मोहनगढ़ ने पुलिस को नौ नकली नोट सौंपे। पीड़ित ने बताया कि 17 अगस्त को एक व्यक्ति उसके ई-मित्र केंद्र पर आया और पहले 14 हजार रुपये का भुगतान लेने के बाद शाम को पुनः 10 हजार रुपये ऑनलाइन भेजने के लिए नकद दिया। अगले दिन जब नोटों की जांच हुई तो उनमें से नौ नकली पाए गए।