Crime News: जाली नोट प्रकरण का मुख्य आरोपी गिरफ्तार

जैसलमेर पुलिस थाना कोतवाली की टीम ने जाली नोट प्रकरण में वांछित मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मामले की जांच जारी है।प्रकरण 18 अगस्त को दर्ज हुआ था, जब असरूद अली निवासी खानपुरा मोहनगढ़ ने पुलिस को नौ नकली नोट सौंपे। पीड़ित ने बताया कि 17 अगस्त को एक व्यक्ति उसके ई-मित्र केंद्र पर आया और पहले 14 हजार रुपये का भुगतान लेने के बाद शाम को पुनः 10 हजार रुपये ऑनलाइन भेजने के लिए नकद दिया। अगले दिन जब नोटों की जांच हुई तो उनमें से नौ नकली पाए गए।
घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कैलाशदान जुगतावत और वृताधिकारी रूपसिंह ईन्दा के सुपरविजन में थाना कोतवाली प्रभारी प्रेमदान निपु के नेतृत्व में टीम गठित की गई। पुलिस टीम ने मुख्य आरोपी रजाबुल पुत्र मोहम्मद खलील निवासी मिस्त्री टोल, रामनगर (बिहार) को दस्तयाब पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया।आरोपी को न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड लिया गया है। उससे जाली मुद्रा के स्रोत और नेटवर्क के संबंध में विस्तृत पूछताछ की जा रही है।