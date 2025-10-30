Crime News: हत्या के प्रयास के मामले में दो आरोपी गिरफ्तार, पूछताछ जारी

हत्या के प्रयास के एक गंभीर प्रकरण में म्याजलार पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे के निर्देशन में की गई। मामले के अनुसार 21 अक्टूबर को दव निवासी पुनमसिंह पुत्र गिरधरसिंह ने रिपोर्ट दी थी कि वह अपने पिता गिरधरसिंह व भाई लक्ष्मणसिंह के साथ खेत में ग्वार तोड़ रहा था। इस दौरान नरपतसिंह पुत्र प्रेमसिंह, केसरसिंह पुत्र प्रेमसिंह, कोजराजसिंह पुत्र प्रेमसिंह, शिषपालसिंह पुत्र जुझारसिंह व भाखरसिंह पुत्र प्रेमसिंह निवासी दव तलवार और सरिए लेकर गाड़ी व ट्रैक्टर से पहुंचे। आरोप है कि नरपतसिंह ने तलवार से लक्ष्मणसिंह के सिर पर वार किया जिससे उसका सिर फट गया। केसरसिंह ने गिरधरसिंह के हाथ पर वार किया जिससे हाथ टूट गया, जबकि कोजराजसिंह ने ट्रैक्टर से उन्हें कुचलने का प्रयास किया। शिषपालसिंह ने पुनमसिंह के हाथ पर तलवार से वार कर उसे घायल कर दिया।