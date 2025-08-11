सरहद से सटे जिले में उच्च प्राथमिक शिक्षा का संकट, सैकड़ों पद अब भी खाली

सीमांत जिले की शिक्षा व्यवस्था मे उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षक पदों की भारी कमी है। जिला शिक्षा विभाग के ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि लेवल-2 यानी कक्षा 6 से 8 तक के लिए स्वीकृत 1628 पदों में से केवल 1056 पर ही शिक्षक कार्यरत हैं, जबकि 572 पद लंबे समय से रिक्त पड़े हैं। यह स्थिति सरहदी जिले के बच्चों की बुनियादी शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करने की स्थिति बयां कर रही है। आंकड़े बताते हैं कि शहर और कस्बाई क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण इलाकों के स्कूलों में स्थिति ज्यादा खराब है। मोहनगढ़, नाचना और सम ब्लॉक में रिक्तियां 35 प्रतिशत से 50 प्रतिशत के बीच हैं, जिससे इन क्षेत्रों के बच्चों की पढ़ाई पर गहरा असर पड़ रहा है।