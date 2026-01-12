फसलों का पड़ रहा पाले से पाला: रात और सुबह शून्य के नीचे तापमान, खेतों में जम रही ओस

फली में पानी जमने से बीज या तो बन नहीं रहे या छोटे और काले बन रहे हैं। इससे उत्पादन में गिरावट की आशंका बढ़ गई है। जीरे का भी यही हाल है। अगेती फसल पर पड़ा पाला पौधों की वृद्धि रोक रहा है। नमी की अधिकता और तापमान में तेज गिरावट से बाजार के अनुमान भी प्रभावित हो सकते हैं। फसल विशेषज्ञों के अनुसार पाला अगर कुछ और दिन रहा तो दोनों फसलों की पैदावार में भारी कमी संभव है। किसानों का कहना है कि ऐसी सर्दी क्षेत्र में कम ही देखने को मिलती है। खेतों में खड़ी फसलों को बचाने के उपाय सीमित हैं। बर्फीली सिंचाई, धुआं और रात में पानी छोड़ना जैसे पुराने तरीकों से कुछ राहत मिल सकती है, पर लगातार पाला पड़ना सबसे बड़ी चुनौती बन गया है।