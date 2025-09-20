सीमांकन कर हटाई गई फसल, तार और जाली भी मौके पर जब्त

तेजरावा गांव में शुक्रवार को वन्यजीव मंडल ने अवैध काश्त पर सख्त कार्रवाई की। डीएनपी के उप वन संरक्षक के निर्देश पर सहायक वन संरक्षक अशोकसिंह के नेतृत्व में क्षेत्रीय वन अधिकारी राजकुमार बसेठिया और टीम ने सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक अभियान चलाया। पटवार हल्का तेजरावा की उपस्थिति में भूमि का सीमांकन कर ट्रैक्टरों से अतिक्रमण हटाया गया। तार, जाली और ग्वार की फसल मौके पर साफ करवाई गई। अधिकारियों ने कहा कि संरक्षित और सरकारी भूमि पर कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।