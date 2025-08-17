लोकदेवता हड़बूजी मेले में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़

सांखला गांव में लोकदेवता हड़बूजी की जयंती पर आयोजित वार्षिक मेले का समापन श्रद्धा और उत्साह के वातावरण में हुआ। दिनभर मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। हजारों की संख्या में पहुंचे भक्तों ने दर्शन कर आस्था व्यक्त की।रात्रि जागरण में भजन संध्या ने कार्यक्रम को विशेष रंग प्रदान किया। प्रसिद्ध कलाकारों ने अपने मधुर भजनों से ऐसा वातावरण बनाया कि पूरा परिसर भक्ति और समर्पण की भावना से सराबोर हो गया। श्रद्धालु देर रात तक भजन संध्या में डूबे रहे। हड़बूजी को गोरक्षक और सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक माना जाता है। उनकी प्रेरणा आज भी लोगों के जीवन में आस्था, भाईचारा और एकता का संदेश देती है। यही कारण है कि यह मेला न केवल धार्मिक आयोजन है, बल्कि सामाजिक एकजुटता का सशक्त प्रतीक भी माना जाता है।
आयोजन समिति और ग्रामवासियों के सामूहिक प्रयास से मेले का संचालन सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ। ट्रस्ट सदस्य देवेंद्रसिंह सांखला ने बताया कि यह आयोजन गांव की आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सभी ग्रामवासियों और ट्रस्ट की मेहनत से यह आयोजन भव्य स्वरूप में सम्पन्न हुआ।मेले में कई जनप्रतिनिधियों ने भी मंदिर पहुंचकर हड़बूजी के दर्शन किए और आशीर्वाद प्राप्त किया। विधायक छोटूसिंह भाटी, भाजपा जिलाध्यक्ष दलपतराम हिंगड़ा, पूर्व जिला प्रमुख अंजना मेघवाल सहित आसपास के कई सरपंच और गणमान्य लोगों ने मेले में सहभागिता निभाई।
ट्रस्ट अध्यक्ष पूनम सिंह ने सभी श्रद्धालुओं, सहयोगियों और ग्रामीणों के प्रति आभार व्यक्त किया तथा अगले वर्ष और भी बेहतर आयोजन करने का संकल्प जताया। इस अवसर पर सांखला गांव और आसपास के क्षेत्रों में उल्लास और भक्ति का माहौल देखने को मिला।