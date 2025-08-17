लोकदेवता हड़बूजी मेले में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़

सांखला गांव में लोकदेवता हड़बूजी की जयंती पर आयोजित वार्षिक मेले का समापन श्रद्धा और उत्साह के वातावरण में हुआ। दिनभर मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। हजारों की संख्या में पहुंचे भक्तों ने दर्शन कर आस्था व्यक्त की।रात्रि जागरण में भजन संध्या ने कार्यक्रम को विशेष रंग प्रदान किया। प्रसिद्ध कलाकारों ने अपने मधुर भजनों से ऐसा वातावरण बनाया कि पूरा परिसर भक्ति और समर्पण की भावना से सराबोर हो गया। श्रद्धालु देर रात तक भजन संध्या में डूबे रहे। हड़बूजी को गोरक्षक और सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक माना जाता है। उनकी प्रेरणा आज भी लोगों के जीवन में आस्था, भाईचारा और एकता का संदेश देती है। यही कारण है कि यह मेला न केवल धार्मिक आयोजन है, बल्कि सामाजिक एकजुटता का सशक्त प्रतीक भी माना जाता है।