दुर्ग की घाटियों में लोक कलाकारों के कारण जुट रही भीड़, मूकदर्शक बने टेफ के कार्मिक

ये कलाकार बैरिसाल बुर्ज, सूरज प्रोल के भीतर दोनों तरफ बने ओटों पर बैठ कर वाद्य यंत्रों के साथ लोकगीतों का गायन करते हैं। ऐसे में उन्हें देखने और सुनने के साथ वीडियो बनाने के लिए पर्यटकों के झुंड वहां खड़े हो जाते हैं। जिससे इस मार्ग पर आवाजाही में संकट उत्पन्न होता है और कभी भी कोई दुपहिया वाहन चालक उनसे टकरा सकता है। गुरुवार को दिन में कई दुपहिया घाटी में खड़े पर्यटकों से टकराते हुए बचे। गौरतलब है कि जहां ये कलाकार भीड़ जमा करने का कारण बन रहे हैं, उससे चंद कदम की दूरी पर पर्यटक सहायता बल (टेफ) के कार्मिक खड़े या बैठे रहते हैं।