वन्दे मातरम् @150 कार्यक्रम में उमड़ा हुजूम, राष्ट्रभक्ति के रंग में सराबोर हुई स्वर्ण-धरा

सैकड़ों विद्यार्थी, अधिकारी, जनप्रतिनिधि और नागरिक जब एक स्वर में वन्दे मातरम् का गायन कर रहे थे, तब धोरों की धरती देशभक्ति की ऊर्जा से गूंज उठी। भारत माता के जयघोष से वातावरण में नई चेतना और उत्साह का संचार हुआ। प्रभारी मंत्री ने बाइक रैली का नेतृत्व किया, जबकि जिला कलक्टर प्रतापसिंह ने गड़ीसर चौराहा से बाइक रैली और प्रभात फेरी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली मुख्य मार्गों से होती हुई हनुमान चौराहा पहुंची। युवाओं, विद्यार्थियों और नागरिकों ने हाथों में तिरंगा थामकर भारत माता की जय, वन्दे मातरम् और जय जवान-जय किसान के नारे लगाते हुए राष्ट्रभक्ति का सशक्त संदेश दिया।