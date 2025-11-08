वन्दे मातरम् @150 कार्यक्रम में उमड़ा हुजूम, राष्ट्रभक्ति के रंग में सराबोर हुई स्वर्ण-धरा

मरुस्थल की स्वर्ण-धरा शनिवार को राष्ट्रभक्ति के रंग में डूबी दिखाई दी। राष्ट्रगीत वन्दे मातरम् के 150 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित वन्दे मातरम् @150 जिला स्तरीय कार्यक्रम ने पूरे शहर को देशप्रेम की भावना से सराबोर कर दिया। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री एवं जिला प्रभारी मंत्री ने कहा कि वन्दे मातरम् राष्ट्रीय स्वाभिमान का सशक्त प्रतीक है। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगीत के सामूहिक गान से हुई।
सैकड़ों विद्यार्थी, अधिकारी, जनप्रतिनिधि और नागरिक जब एक स्वर में वन्दे मातरम् का गायन कर रहे थे, तब धोरों की धरती देशभक्ति की ऊर्जा से गूंज उठी। भारत माता के जयघोष से वातावरण में नई चेतना और उत्साह का संचार हुआ। प्रभारी मंत्री ने बाइक रैली का नेतृत्व किया, जबकि जिला कलक्टर प्रतापसिंह ने गड़ीसर चौराहा से बाइक रैली और प्रभात फेरी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली मुख्य मार्गों से होती हुई हनुमान चौराहा पहुंची। युवाओं, विद्यार्थियों और नागरिकों ने हाथों में तिरंगा थामकर भारत माता की जय, वन्दे मातरम् और जय जवान-जय किसान के नारे लगाते हुए राष्ट्रभक्ति का सशक्त संदेश दिया।
इसके बाद प्रभारी मंत्री शहीद स्मारक पहुंचे और वीर सपूतों को नमन करते हुए पुष्पांजलि अर्पित की। कहा गया कि यह दिवस उन अमर बलिदानियों को स्मरण करने का अवसर है, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित किया। वंदे मातरम् केवल एक गीत नहीं, बल्कि राष्ट्रीय गौरव, एकता और जिम्मेदारी का संदेश है, जिसकी हर पंक्ति देश के प्रति कर्तव्य निभाने की प्रेरणा देती है।
कार्यक्रम में जैसलमेर विधायक छोटूसिंह भाटी, पूर्व विधायक डॉ. जितेंद्र सिंह, जिला कलक्टर प्रतापसिंह, पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे, अतिरिक्त जिला कलक्टर परसाराम सैनी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रश्मि रानी, उपखंड अधिकारी सक्षम गोयल, सहायक निदेशक लोक सेवाएं रोहित वर्मा, विभिन्न विभागों के अधिकारी, बीएसएफ, पुलिस एवं होमगार्ड के जवान, समाजसेवी, युवा खिलाड़ी, विद्यार्थी, एनएसएस-एनसीसी कैडेट और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। सभी ने एक स्वर में संकल्प लिया कि वन्दे मातरम् के जयघोष के साथ राष्ट्र की अखंडता, एकता और समृद्धि के लिए सदैव समर्पित रहेंगे।
