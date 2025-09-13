जैसलमेर में छोटे पैकेट से नशे की खतरनाक जड़ें गहरी

सीमावर्ती जैसलमेर जिले में नशा तस्करी और खपत का जाल लगातार गहराता जा रहा है। अब तस्कर बड़े पैमाने पर सप्लाई करने के बजाय नशे को छोटे पैकेटों में बेचने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। इन पैकेटों तक युवाओं की आसान पहुंच ने स्थिति को बेहद चिंताजनक बना दिया है। नशे की मांग पूरी करने के लिए एमडी यानी मेथाड्रोन और अन्य सिंथेटिक ड्रग्स का ज्यादा प्रचलन बढ़ा है। युवाओं में पार्टी ड्रग के तौर पर इसे अपनाने की प्रवृत्ति देखी जा रही है। शुरुआत में च्एडवेंचरज् के नाम पर आजमाया गया यह नशा धीरे-धीरे लत में बदल रहा है। नतीजा यह कि एक ओर युवाओं की जेब खाली हो रही है, वहीं उनका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य भी तेजी से बिगड़ रहा है।