1254 हेड से न्यूनतम 1700 क्यूसेक जल आपूर्ति निरंतर सुनिश्चित करने का निर्णय

किसानों ने 1700 क्यूसेक से अधिक जल आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने पर आभार व्यक्त किया। साथ ही नहरी पानी चोरी रोकने, डिग्गी की मरम्मत कराने और नहरों के आस-पास उगे बबूल और झाडिय़ों को हटाने संबंधी समस्याओं को उठाया। मुख्य अभियंता ने मौके पर संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मुख्य अभियन्ता ने आइजीएनपी की स्थापना, विकास और वर्तमान जल वितरण व्यवस्था पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि कर्मचारियों और अभियन्ताओं के सतत प्रयासों से जल का समुचित वितरण सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने आश्वस्त किया कि जैसलमेर और बीकानेर जिलों में सिंचाई और पेयजल की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। 1254 हेड से न्यूनतम 1700 क्यूसेक जल आपूर्ति निरंतर जारी रहेगी और सभी प्रगतिरत निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाएगी।