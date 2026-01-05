5 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

icon

प्रोफाइल

जैसलमेर

1254 हेड से न्यूनतम 1700 क्यूसेक जल आपूर्ति निरंतर सुनिश्चित करने का निर्णय

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के द्वितीय चरण में जल वितरण और उपयोग के संबंध में गठित परामर्शदात्री समिति की बैठक सोमवार को आइजीएनपी परिषद सभागार में आयोजित हुई।

2 min read
Google source verification

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Jan 05, 2026

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के द्वितीय चरण में जल वितरण और उपयोग के संबंध में गठित परामर्शदात्री समिति की बैठक सोमवार को आइजीएनपी परिषद सभागार में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता मुख्य अभियन्ता विवेक गोयल ने की। बैठक में जनप्रतिनिधि मूलाराम, पूर्व प्रधान भागीरथ तेजवाल, किसान प्रतिनिधि सहबाज खां और बैणसिंह राठौड़ के साथ विभागीय अधिकारी रामावतार मीना, होती लाल मीना, मधुसूदन राजौत, रामचन्द्र ईनानिया, समस्त अधिशासी अभियन्ता और सहायक अभियन्ता एवं बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे।

किसानों ने 1700 क्यूसेक से अधिक जल आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने पर आभार व्यक्त किया। साथ ही नहरी पानी चोरी रोकने, डिग्गी की मरम्मत कराने और नहरों के आस-पास उगे बबूल और झाडिय़ों को हटाने संबंधी समस्याओं को उठाया। मुख्य अभियंता ने मौके पर संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मुख्य अभियन्ता ने आइजीएनपी की स्थापना, विकास और वर्तमान जल वितरण व्यवस्था पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि कर्मचारियों और अभियन्ताओं के सतत प्रयासों से जल का समुचित वितरण सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने आश्वस्त किया कि जैसलमेर और बीकानेर जिलों में सिंचाई और पेयजल की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। 1254 हेड से न्यूनतम 1700 क्यूसेक जल आपूर्ति निरंतर जारी रहेगी और सभी प्रगतिरत निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाएगी।

चार में से दो समूहों में जल वितरण

बैठक में अधीक्षण अभियन्ता रामावतार मीना ने पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी और बताया कि चार में से दो समूहों में जल वितरण किया जा रहा है। नहरी पानी की चोरी रोकने के लिए आरएसी जवानों की तैनाती का सुझाव भी दिया गया। जैसलमेर विधायक छोटूसिंह भाटी ने दूरभाष से सहभागिता करते हुए बताया कि रबी 2025-26 में किसानों को पर्याप्त एवं गुणवत्तापूर्ण जल मिला और आगामी तीन बारियों में भी जल उपलब्ध कराया जाएगा। अन्य उपस्थित जनप्रतिनिधियों और किसानों ने भी रबी फसल के लिए जल उपलब्धता को संतोषजनक बताया।

विभाग ने बताया कि राजस्थान जल नीति-2010 के अनुसार पेयजल सर्वोच्च प्राथमिकता का है और मानव एवं पशु दोनों के लिए इसमें किसी प्रकार की कटौती नहीं की जा सकती। वर्तमान में बांधों में कुल 48.52 प्रतिशत इनफ्लो है और शेष अवधि में जल की प्राप्ति कम प्रतीत हो रही है।

बैठक में आंशिक या पूर्ण नहरबंदी पर भी विचार किया गया और निर्णय लिया गया कि मुख्य नहर की पंजाब-राजस्थान सीमा में लाइनिंग कार्य के लिए आवश्यकतानुसार आंशिक या पूर्ण नहरबंदी की जा सकती है, जिसमें पेयजल आपूर्ति को प्रथम प्राथमिकता दी जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

05 Jan 2026 08:39 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / 1254 हेड से न्यूनतम 1700 क्यूसेक जल आपूर्ति निरंतर सुनिश्चित करने का निर्णय

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

स्वर्णनगरी में रात के तापमान में 3.2 डिग्री की बढ़ोतरी

जैसलमेर

जैसाण की आबोहवा में घुलता नशा, गांव व शहर दोनों को जकड़ रहा

जैसलमेर

जैसलमेर शहर की महज 5 किलोमीटर की परिधि और 272 कैमरों को चकमा देकर आखिर कहां गायब हो गया वाहन!

जैसलमेर

पोकरण: अब इंतजार को लगेगा विराम, सीधी नई रेल लाइन का काम जल्द

जैसलमेर

जैसाण में फिर चमकी सर्दी.. ठिठुरन भरी सर्दी का दौर, रात में गिरा पारा

जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.