डेडानसर बस स्टैंड बन सकेगा समाधान, अव्यवस्थाओं का हो सकेगा खात्मा

जैसलमेर शहर की यातायात व्यवस्था को बसों की आवाजाही से मुक्ति दिलाने के लिए प्रशासन की ओर से बाड़मेर मार्ग पर नया स्टैंड बनाकर वहां से निजी बसों की आवाजाही की व्यवस्था के चंद दिनों में ही अव्यवस्थाओं के सामने आने के बाद एक बार फिर डेडानसर मार्ग स्थित भोपालसिंह ग्रामीण बस स्टैंड को याद किया जा रहा है। यह बस स्टैंड वर्तमान में केवल मुख्यत: रामगढ़ और कुछ अन्य गांवों की बसों की आवाजाही के लिए ही काम आ रहा है जबकि इसका क्षेत्रफल इतना विशाल है कि यहां से बाहरी शहरों के लिए चलने वाली करीब 40 बसों का संचालन आसानी से किया जा सकता है। यही कारण है कि बाड़मेर मार्ग वाले नए बस अड्डे से परेशानियां झेल रहे स्थानीय बस ऑपरेटर्स भी चाहते हैं कि डेडानसर मार्ग वाले ग्रामीण बस स्टैंड से उन्हें बसों के संचालन की मंजूरी दे दी जाए। हालांकि बस संचालक इसके साथ गड़ीसर चौराहा से एयरफोर्स चौराहा और हनुमान चौराहा होते हुए बसों को चलाने की अनुमति चाहते हैं। इसके लिए जिला प्रशासन फिलहाल बिलकुल तैयार नहीं है।