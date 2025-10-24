Patrika LogoSwitch to English

जैसलमेर

जैसलमेर में गरजे राजनाथ सिंह, कहा- पाकिस्तान को मिला करारा जवाब, आज जाएंगे तनोट और लोंगेवाला

रक्षा मंत्री शुक्रवार को तनोट के लिए प्रस्थान करेंगे। वहां वे शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और तनोटराय मंदिर में पूजा-अर्चना करेंगे।

2 min read

जैसलमेर

image

Rakesh Mishra

Oct 24, 2025

Rajasthan Singh in Jaisalmer

आर्मी स्टेशन में आयोजित बड़ाखाना के अवसर पर संबोधित करते रक्षा मंत्री।। फोटो- पत्रिका

जैसलमेर। जैसलमेर आए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को करारा जवाब दे दिया है। अब हिमाकत करने से पहले वह सौ बार सोचेगा। यदि पाकिस्तान ने दोबारा दु:साहस किया, तो उसका क्या परिणाम होगा, यह पाक को अच्छे से पता है… क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, उसे सिर्फ स्थगित किया गया है।

रक्षा मंत्री राजनाथसिह जैसलमेर के आर्मी स्टेशन में आयोजित बड़ा खाना के अवसर पर सैन्य अधिकारियों और जवानों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारे शत्रु, चाहे बाहरी हों या आंतरिक, कभी निष्क्रिय नहीं रहते। वे हमेशा किसी न किसी रूप में सक्रिय रहते हैं। ऐसे में हमें उनकी गतिविधियों पर लगातार पैनी नजर रखनी होगी तथा उसके अनुसार उचित और प्रभावी कदम उठाने होंगे।

सिंह ने बताई बड़ा खाना की परंपरा

सिंह ने कहा कि बड़ा खाना की परंपरा बहुत पुरानी है। यह हमें संदेश देती है, कि चाहे कोई मंत्री हो, अधिकारी हो या फिर सैनिक… हम किसी भी पद पर हों, लेकिन आखिरकार एक ही परिवार के अंग हैं। इस अवसर पर सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह, सेना उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेन्द्र सिंह, सभी कमांडर और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

आज तनोट और लोंगेवाला जाएंगे

इससे पूर्व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुरुवार देर शाम वायुसेना के विशेष विमान से जैसलमेर पहुंचे। वहां से रक्षा मंत्री जोधपुर मार्ग स्थित सैन्य स्टेशन पहुंचे। यहां वार म्यूजियम में सिंह ने नवविकसित शौर्य पार्क और तैयार किए जा रहे कैक्टस पार्क का भी उद्घाटन किया। सिंह ने वार म्यूजियम स्थल पर पौधरोपण भी किया। रक्षा मंत्री ने सैन्य अधिकारियों के साथ वार म्यूजियम में लाइट एंड साउंड शो का भी आगाज किया।

आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को करेंगे सम्बोधित

रक्षा मंत्री शुक्रवार सुबह तनोट के लिए प्रस्थान करेंगे। वहां वे शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और तनोटराय मंदिर में पूजा-अर्चना करेंगे। तनोट के बाद उनका लोंगेवाला जाने का कार्यक्रम है। लोंगेवाला से लौटकर रक्षा मंत्री जैसलमेर स्टेशन पर सेना के कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस का आगाज करेंगे और सेनाओं के उच्चाधिकारियों को सम्बोधित करेंगे।

