जैसलमेर में गरजे राजनाथ सिंह, कहा- पाकिस्तान को मिला करारा जवाब, आज जाएंगे तनोट और लोंगेवाला

इससे पूर्व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुरुवार देर शाम वायुसेना के विशेष विमान से जैसलमेर पहुंचे। वहां से रक्षा मंत्री जोधपुर मार्ग स्थित सैन्य स्टेशन पहुंचे। यहां वार म्यूजियम में सिंह ने नवविकसित शौर्य पार्क और तैयार किए जा रहे कैक्टस पार्क का भी उद्घाटन किया। सिंह ने वार म्यूजियम स्थल पर पौधरोपण भी किया। रक्षा मंत्री ने सैन्य अधिकारियों के साथ वार म्यूजियम में लाइट एंड साउंड शो का भी आगाज किया।