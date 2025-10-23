Ranthambore Tiger Reserve: रणथंभौर पहुंची प्रियंका गांधी, रिद्धी और उसके शावकों की देखी अठखेलियां

गणेशधाम से निकलती कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा। फोटो- पत्रिका
सवाईमाधोपुर। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा गुरुवार को रणथंभौर टाइगर रिजर्व पहुंची। इस दौरान वे रणथम्भौर पार्क भ्रमण पर गई। वन विभाग के अनुसार उन्होंने जोन 4 में भ्रमण किया। यहां उन्हें रिद्धि और उसके शावक दिखे।
जानकारी के अनुसार प्रियंका गांधी गुरुवार को सड़क मार्ग से सीधे रणथंभौर स्थित एक होटल पहुंची। जहां वे शाम की सफारी में रणथम्भौर पार्क भ्रमण के लिए गईं। यहां सफारी के दौरान उन्होंने जोन चार में रिद्धी और उसके शावकों की अठखेलियां देखीं। सफारी के बाद वे होटल चली गई। सूत्रों के अनुसार शुक्रवार को उनका सवाईमाधोपुर से रवानगी का कार्यक्रम है।
प्रियंका गांधी का एक महीने के भीतर रणथंभौर का यह दूसरा दौरा है। इससे पहले वे सितंबर माह के अंत में सफारी के लिए यहां आई थीं, लेकिन उस समय सफारी नहीं कर सकीं। इस बार वे आते ही विशेष रूप से टाइगर सफारी करने गईं।
