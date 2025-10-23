Ranthambore Tiger Reserve: रणथंभौर पहुंची प्रियंका गांधी, रिद्धी और उसके शावकों की देखी अठखेलियां

प्रियंका गांधी का एक महीने के भीतर रणथंभौर का यह दूसरा दौरा है। इससे पहले वे सितंबर माह के अंत में सफारी के लिए यहां आई थीं, लेकिन उस समय सफारी नहीं कर सकीं। इस बार वे आते ही विशेष रूप से टाइगर सफारी करने गईं।