Success Story: पहले प्रयास में रश्मि शर्मा को मिली RAS में सफलता, भाई-बहन भी सरकारी सेवा में

लालसोट। शहर के तालेड़ा जमात निवासी रश्मि शर्मा पुत्री बनवारीलाल शर्मा ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा (आरएएस) 2023 परीक्षा में 1176वीं रैंक प्राप्त कर सफलता हासिल की है। रश्मि की इस उपलब्धि से परिवार व क्षेत्र में खुशी की लहर है।
रश्मि वर्तमान में राजस्थान जीएसटी विभाग में लिपिक के पद पर कार्यरत है। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय माता-पिता और गुरुजनों को दिया। रश्मि का कहना है कि कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है। रश्मि चार बहनों और एक भाई में तीसरे स्थान पर है। इनमें से तीन बहनें और एक भाई पहले से ही सरकारी सेवा में कार्यरत हैं। रश्मि ने भी अपने पहले ही प्रयास में यह सफलता प्राप्त की है।
वहीं सिकराय उपखंड क्षेत्र के गढ़ी गांव के अक्षय कुमार मीना पुत्र राजेंद्र मीना का राजस्थान प्रशासनिक सेवा (आरएएस) 2023 में एसडीएम पद पर चयन होने के बाद पहली बार गांव पहुंचने पर ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया। अक्षय का कलीकोठी, गढ़ी, जयसिंहपुरा सहित आसपास के गांवों के सैकड़ों लोगों ने घर पहुंचकर माला और साफा पहनाकर अभिनंदन किया।
अक्षय के पिता राजेंद्र मीना ने बताया कि इससे पूर्व अक्षय का चयन आरएएस भर्ती 2021 में एलाइड सेवा में हुआ था और वे वर्तमान में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में एक्सईएन पद पर कार्यरत थे। उन्होंने उच्च पद के लिए सतत परिश्रम जारी रखा और दूसरे प्रयास में सफलता प्राप्त करते हुए एसटी वर्ग में 6वीं तथा राज्य स्तर पर 133वीं रैंक हासिल की। राजेंद्र मीना, जो गढ़ी और गढ़ोरा गांव से संबंध रखते हैं, वर्तमान में प्रधानाचार्य पद पर कार्यरत हैं।
