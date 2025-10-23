Success Story: पहले प्रयास में रश्मि शर्मा को मिली RAS में सफलता, भाई-बहन भी सरकारी सेवा में

अक्षय के पिता राजेंद्र मीना ने बताया कि इससे पूर्व अक्षय का चयन आरएएस भर्ती 2021 में एलाइड सेवा में हुआ था और वे वर्तमान में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में एक्सईएन पद पर कार्यरत थे। उन्होंने उच्च पद के लिए सतत परिश्रम जारी रखा और दूसरे प्रयास में सफलता प्राप्त करते हुए एसटी वर्ग में 6वीं तथा राज्य स्तर पर 133वीं रैंक हासिल की। राजेंद्र मीना, जो गढ़ी और गढ़ोरा गांव से संबंध रखते हैं, वर्तमान में प्रधानाचार्य पद पर कार्यरत हैं।