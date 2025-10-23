Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

दौसा

Success Story: पहले प्रयास में रश्मि शर्मा को मिली RAS में सफलता, भाई-बहन भी सरकारी सेवा में

रश्मि वर्तमान में राजस्थान जीएसटी विभाग में लिपिक के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय माता-पिता और गुरुजनों को दिया है।

less than 1 minute read

दौसा

image

Rakesh Mishra

Oct 23, 2025

Rashmi Sharma

रश्मि शर्मा। फोटो- पत्रिका

लालसोट। शहर के तालेड़ा जमात निवासी रश्मि शर्मा पुत्री बनवारीलाल शर्मा ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा (आरएएस) 2023 परीक्षा में 1176वीं रैंक प्राप्त कर सफलता हासिल की है। रश्मि की इस उपलब्धि से परिवार व क्षेत्र में खुशी की लहर है।

रश्मि वर्तमान में राजस्थान जीएसटी विभाग में लिपिक के पद पर कार्यरत है। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय माता-पिता और गुरुजनों को दिया। रश्मि का कहना है कि कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है। रश्मि चार बहनों और एक भाई में तीसरे स्थान पर है। इनमें से तीन बहनें और एक भाई पहले से ही सरकारी सेवा में कार्यरत हैं। रश्मि ने भी अपने पहले ही प्रयास में यह सफलता प्राप्त की है।

गांवों में किया स्वागत

वहीं सिकराय उपखंड क्षेत्र के गढ़ी गांव के अक्षय कुमार मीना पुत्र राजेंद्र मीना का राजस्थान प्रशासनिक सेवा (आरएएस) 2023 में एसडीएम पद पर चयन होने के बाद पहली बार गांव पहुंचने पर ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया। अक्षय का कलीकोठी, गढ़ी, जयसिंहपुरा सहित आसपास के गांवों के सैकड़ों लोगों ने घर पहुंचकर माला और साफा पहनाकर अभिनंदन किया।

यह वीडियो भी देखें

अक्षय के पिता राजेंद्र मीना ने बताया कि इससे पूर्व अक्षय का चयन आरएएस भर्ती 2021 में एलाइड सेवा में हुआ था और वे वर्तमान में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में एक्सईएन पद पर कार्यरत थे। उन्होंने उच्च पद के लिए सतत परिश्रम जारी रखा और दूसरे प्रयास में सफलता प्राप्त करते हुए एसटी वर्ग में 6वीं तथा राज्य स्तर पर 133वीं रैंक हासिल की। राजेंद्र मीना, जो गढ़ी और गढ़ोरा गांव से संबंध रखते हैं, वर्तमान में प्रधानाचार्य पद पर कार्यरत हैं।

ये भी पढ़ें

सरकारी स्कूल में पढ़कर बिना कोचिंग के बना RAS अधिकारी, माता-पिता ने बच्चों की पढ़ाई पर खर्च कर दी पूरी कमाई
सिरोही
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

23 Oct 2025 07:53 pm

Hindi News / Rajasthan / Dausa / Success Story: पहले प्रयास में रश्मि शर्मा को मिली RAS में सफलता, भाई-बहन भी सरकारी सेवा में

बड़ी खबरें

View All

दौसा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: दिवाली से पहले बुझा घर का चिराग, करंट से इकलौते बेटे की मौत; परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

electric shock case
दौसा

Rajasthan Crime: महिला से अफेयर के चलते युवक को पीट-पीटकर मार डाला, दो सगे भाई समेत चार गिरफ्तार

Dausa-Murder-Case-2
दौसा

दिवाली से पहले ACB की बड़ी कार्रवाई, पीडब्ल्यूडी कार्यालय में AAO व 2 संविदाकर्मी रिश्वत लेते गिरफ्तार

दौसा

दौसा में मां-बेटी की तलाई में डूबने से मौत, परिजनों से झगड़ा के बाद घर से निकली थी

दौसा

दौसा में जन्मदिन समारोह से लौटते समय युवक की पीट-पीटकर हत्या, मुख्य आरोपी डिटेन

दौसा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.