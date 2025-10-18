‘दोस्ती हो तो ऐसी…’, बचपन के बेस्टफ्रेंड एक साथ बने RAS अधिकारी, दोनों कनिष्ठ लेखाकार के पद पर थे कार्यरत

दोनों युवाओं ने अपने बड़े व शिक्षक सुनील कुमावत के मार्गदर्शन को विशेष श्रेय दिया है। कुलदीप ने कहा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, निरंतर प्रयास ही मंजिल तक पहुंचाता है। वहीं रविन्द्र का कहना है कि दोस्ती और साथ की भावना ने हमें हर कठिन समय में आगे बढने की ताकत दी। दृढ़ संकल्प के साथ कोई भी काम को करने की ठान ली जाए तो कोई भी काम मुमकिन नहीं है।