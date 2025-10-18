‘दोस्ती हो तो ऐसी…’, बचपन के बेस्टफ्रेंड एक साथ बने RAS अधिकारी, दोनों कनिष्ठ लेखाकार के पद पर थे कार्यरत

आरएएस परीक्षा में चयनित चयनित होने वाले कुलदीप कुमावत और रविन्द्र कुमावत (फोटो: पत्रिका)
Real Life Inspirational Story: कुचामनसिटी के घाटवा गांव के दो घनिष्ठ मित्रों ने सच्ची दोस्ती और मेहनत का ऐसा उदाहरण पेश किया है जो पूरे प्रदेश के युवाओं के लिए प्रेरणा बन गया है। बचपन से एक साथ खेलने, पढ़ने और सपने देखने वाले कुलदीप कुमावत और रविन्द्र कुमावत ने अब एक साथ राजस्थान प्रशासनिक सेवा (आरएएस) परीक्षा में सफलता हासिल कर गांव का नाम पूरे प्रदेश में रोशन किया है।
आरएएस फाइनल परिणाम में कुलदीप कुमावत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए राज्य में 11वीं रैंक, जबकि रविन्द्र कुमावत 541वीं रैंक प्राप्त की है। दोनों ही दोस्त वर्तमान में कनिष्ठ लेखाकार के पद पर कार्यरत है।
नौकरी के साथ निरंतर तैयारी करते हुए दोनों ने लगन और अनुशासन से यह मुकाम हासिल किया। दोनों युवाओं ने सफलता का श्रेय कठिन परिश्रम, आत्मविश्वास, परिवार, गुरुजनों के मार्गदर्शन और एक-दूसरे की प्रेरणा को दिया है।
दोनों युवाओं ने अपने बड़े व शिक्षक सुनील कुमावत के मार्गदर्शन को विशेष श्रेय दिया है। कुलदीप ने कहा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, निरंतर प्रयास ही मंजिल तक पहुंचाता है। वहीं रविन्द्र का कहना है कि दोस्ती और साथ की भावना ने हमें हर कठिन समय में आगे बढने की ताकत दी। दृढ़ संकल्प के साथ कोई भी काम को करने की ठान ली जाए तो कोई भी काम मुमकिन नहीं है।
दोनों युवाओं की ऐतिहासिक सफलता से घाटवा गांव में उत्सव जैसा माहौल है। ग्रामीणों ने ढोल-नगाड़ों और मिठाइयों के साथ दोनों परिवारों को बधाई दी। सभी ने कहा कि दोस्ती हो तो कुलदीप और रविन्द्र जैसी। जिन्होंने मेहनत व लगन के दम पर गांव का नाम ऊंचा किया है।
दोनों युवाओं का आरएएस में चयन होने के बाद अपने पैतृक गांव जाने के दौरान कुचामन शहर में कुमावत समाज के भवन में सम्मान किया गया। इस अवसर पर कुमावत विकास समिति के अध्यक्ष राजकुमार फौजी, भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष बाबूलाल कुमावत आदि मौजूद रहे।
