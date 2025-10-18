सरकारी स्कूल में पढ़कर बिना कोचिंग के बना RAS अधिकारी, माता-पिता ने बच्चों की पढ़ाई पर खर्च कर दी पूरी कमाई

भैराराम ने पहली से पांचवीं की पढ़ाई अपने गांव झामर के राजकीय प्राथमिक विद्यालय, छठी से दसवीं तक की पढ़ाई मूंगथला के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय व आबूरोड के मानपुर स्थित बनवासी कल्याण परिषद के छात्रावास में रहकर 11वीं व 12वीं की शिक्षा शहर में 1862 में खुले रेलवे उच्च माध्यमिक विद्यालय में ग्रहण की। कॉलेज की पढ़ाई आबूरोड के सेठ मंगलचंद चौधरी राजकीय महाविद्यालय से की। यहां से उन्होंने बीएससी पीसीएम की डिग्री प्राप्त की। उनकी दोनों बहनों ने बीएसटीसी शिक्षा प्राप्त की है।