रक्षामंत्री राजनाथसिंह दो दिवसीय दौरे पर आएंगे जैसलमेर

भारत-पाकिस्तान की सीमा पर बसे जैसलमेर जिले में सेना के उच्चाधिकारियों की तीन दिवसीय मैराथन कांफ्रेंस 23 से 25 अक्टूबर तक आयोजित होने जा रही है। इसमें भाग लेने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथसिंह गुरुवार को जैसलमेर के दो दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। सिंह यहां आर्मी कमांडर्स कांफ्रेंस को सम्बोधित करने के साथ कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। रक्षा मंत्री दौरे के दौरान सीमा क्षे़त्र लोंंगेवाला भी जाएंगे। गौरतलब है कि लोंगेवाला 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में भारतीय सेनाओं के पराक्रम के लिए जग प्रसिद्ध है। बताया जाता है कि कांफ्रेंस में रक्षा मंत्री सैन्य अधिकारियों के साथ देश की वर्तमान सुरक्षा व्यवस्था और भावी तैयारियों के संदर्भ में विचार-विमर्श करेंगे।वार म्यूजियम का करेंगे दौरादौरे के पहले दिन राजनाथ सिंह जोधपुर मार्ग पर स्थित वार म्यूजियम जाएंगे। यहां पर नए बने शौर्य पार्क और कैक्टस पार्क का उद्घाटन करेंगे।
इन स्थलों में भारतीय सेना के इतिहास, युद्धों और वीर जवानों की गाथाएं प्रदर्शित की गई हैं। म्यूजियम में शाम को सैलानियों और आगंतुकों के लिए शुरू किए जा रहे लाइट एंड साउंड शो का भी आगाज किया जाएगा। जानकारी के अनुसार 24 तारीख को सिंह लोंगेवाला का दौरा करेंगे। वहां देश के लिए जान न्योछावर करने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और जवानों से मुलाकात कर उनकी हौसला अफजाई करेंगे। सूत्रों ने बताया कि रक्षा मंत्री के समक्ष सेना की नई ऑपरेशनल क्षमताओं और उपकरणों का प्रदर्शन भी किया जाएगा।दौरे को लेकर तैयारियां जोरों पररक्षा मंत्री के जैसलमेर दौरे को लेकर गत दो दिनों से व्यापक पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं। उनकी यात्रा के मुख्य पड़ावों पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए जा रहे हैं। सेना के जैसलमेर प्रशासन व पुलिस यात्रा को सुगमतापूर्वक संपन्न करवाने में जुटे हैं।
