रक्षामंत्री राजनाथसिंह दो दिवसीय दौरे पर आएंगे जैसलमेर

इन स्थलों में भारतीय सेना के इतिहास, युद्धों और वीर जवानों की गाथाएं प्रदर्शित की गई हैं। म्यूजियम में शाम को सैलानियों और आगंतुकों के लिए शुरू किए जा रहे लाइट एंड साउंड शो का भी आगाज किया जाएगा। जानकारी के अनुसार 24 तारीख को सिंह लोंगेवाला का दौरा करेंगे। वहां देश के लिए जान न्योछावर करने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और जवानों से मुलाकात कर उनकी हौसला अफजाई करेंगे। सूत्रों ने बताया कि रक्षा मंत्री के समक्ष सेना की नई ऑपरेशनल क्षमताओं और उपकरणों का प्रदर्शन भी किया जाएगा।दौरे को लेकर तैयारियां जोरों पररक्षा मंत्री के जैसलमेर दौरे को लेकर गत दो दिनों से व्यापक पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं। उनकी यात्रा के मुख्य पड़ावों पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए जा रहे हैं। सेना के जैसलमेर प्रशासन व पुलिस यात्रा को सुगमतापूर्वक संपन्न करवाने में जुटे हैं।